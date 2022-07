TP Thanh Hóa triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 14-7, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Thanh Hóa khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức hội nghị lần thứ 10 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trịnh Huy Triều, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát nên thành phố đã triển khai hiệu quả kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, và là một trong những địa phương dẫn đầu về phục hồi kinh tế nhanh nhất tỉnh. Trong 38 chỉ tiêu năm 2022, đã có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 5 chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch và 6 chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch, 5 chỉ tiêu tăng cao so với cùng kỳ. Nổi bật là thu ngân sách Nhà nước đạt cao so với dự toán, tổng thu ngân sách ước đạt hơn 1.828 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Xuất khẩu duy trì mức tăng trưởng cao, tổng giá trị xuất khẩu ước đạt 804,6 triệu USD (tăng 28,7% so với cùng kỳ). Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt hơn 17.194 tỷ đồng (tăng 14,2% so với cùng kỳ). Ngành dịch vụ phục hồi nhanh chóng và trở thành động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác phát triển, tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng cao so với cùng kỳ, ước đạt hơn 43.420 tỷ đồng (tăng 36,8% so với cùng kỳ)…

Toàn cảnh hội nghị.

Thành phố đã thực hiện linh hoạt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; tổ chức thành công các sự kiện lớn về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội. Nhiều dự án đầu tư kết cấu hạ tầng lớn, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố đã và đang được thực hiện. Thể thao thành tích cao duy trì vị trí tốp đầu của tỉnh; các chế độ, chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế cần khắc phục để thành phố hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh đề ra trong năm 2022.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đề nghị: 6 tháng cuối năm các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Trong đó, cần tập trung rà soát, đánh giá thực chất kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đặt ra mục tiêu, giải pháp phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Tập trung hoàn thành thu ngân sách Nhà nước và thành lập doanh nghiệp theo kế hoạch thành phố giao; tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường. Hàng tháng các đồng chí bí thư đảng ủy phường, xã phải chủ trì đánh giá kết quả hoạt động trên các mặt công tác và chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, đề ra được giải pháp khắc phục trong thời gian tiếp theo.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu: Trước ngày 30-8 các đơn vị phải báo cáo về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. UBND thành phố kịp thời điều chỉnh các nguồn vốn, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để trình HĐND thành phố trong kỳ họp sắp tới.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tiêm đủ các liều vắc xin để bảo đảm hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19, phấn đấu giữ vững thành tích tiêm vắc xin dẫn đầu toàn tỉnh. Triển khai các nhiệm vụ liên quan đến năm học mới bảo đảm theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện tốt chương trình “Xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện”, trọng tâm là cuộc vận động “Người dân TP Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt sỹ một cách chu đáo, thiết thực… Làm tốt công tác quốc phòng - an ninh, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tránh để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch Nước, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân.

Đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể và cá nhân.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016-2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 4 cá nhân có thành tích trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 2 tập thể, 2 cá nhân.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ phường Điện Biên.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể.

Các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Nhân dân và cán bộ phường Điện Biên; trao Cờ thi đua của UBND tỉnh và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể; trao danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tố Phương