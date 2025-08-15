Bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký văn bản số 974/TTg-PL ngày 13/8/2025 yêu cầu các cơ quan bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10.

Quang cảnh kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Thời gian qua, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật và đạt nhiều kết quả quan trọng; qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua 88 luật và 34 nghị quyết quy phạm pháp luật; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đã ban hành 428 văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua 48 dự án luật, nghị quyết nhằm tiếp tục thể chế hóa kịp thời, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng; đáp ứng yêu cầu hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng, an ninh và yêu cầu phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Đồng thời, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ sẽ ban hành một số lượng lớn văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua để có hiệu lực đồng thời với các luật, nghị quyết.

Để bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10; đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Về việc trình các dự án luật, nghị quyết tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV

Về 4 dự án luật đã trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 9 (Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Dẫn độ; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Luật Tình trạng khẩn cấp), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ: Công an, Tư pháp tập trung chỉ đạo, khẩn trương phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chủ trì thẩm tra và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10; kịp thời báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật.

Về 22 dự án luật đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 10: Đối với 10 dự án luật đã được Chính phủ xem xét, cho ý kiến (Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học (sửa đổi); Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp; Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi); Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự; Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi)), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ: Công an, Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Công Thương, Xây dựng khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thẩm tra của Quốc hội và các cơ quan có liên quan chỉnh lý dự án luật; báo cáo Chính phủ để kịp thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Đối với 12 dự án luật chưa trình Chính phủ (Luật Tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Quản lý thuế (sửa đổi); Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi); Luật Quy hoạch (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật An ninh mạng; Luật Bảo vệ bí mật nhà nước (sửa đổi); Luật Dân số; Luật Phòng bệnh; Luật Giám định tư pháp (sửa đổi); Luật Báo chí (sửa đổi); Luật Viên chức (sửa đổi)), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: Tài chính, Công an, Y tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngân hàng nhà nước Việt Nam chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, trình Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2025.

Về 22 dự án luật, nghị quyết Chính phủ dự kiến đề xuất bổ sung vào Chương trình lập pháp năm 2025, trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 (gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản; Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Dự trữ quốc gia (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thống kê; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giá; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến an ninh, trật tự; Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi); Luật Chuyển đổi số; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ; Luật Công nghệ cao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Địa chất và Khoáng sản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 14 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điều ước quốc tế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Luật Xây dựng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: Tài chính, Công an, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Môi trường, Ngoại giao, Xây dựng, Thanh tra Chính phủ: Khẩn trương xây dựng Tờ trình đề xuất bổ sung các dự án luật, nghị quyết vào Chương trình lập pháp năm 2025, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định; chỉ đề xuất áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn trong trường hợp thực sự cần thiết và đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; khẩn trương tổ chức việc xây dựng, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, trình Chính phủ chậm nhất vào ngày 29/8/2025.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ được giao chủ trì soạn thảo các dự án luật, nghị quyết nêu trên trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tiến độ trình, chất lượng hồ sơ các dự án luật, nghị quyết; thực hiện nghiêm Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức, đảng viên vi phạm; Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về việc soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết của Quốc hội

Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2025 trở về trước nhưng chưa ban hành: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ: Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Nội vụ, Quốc phòng, Công Thương, Công an, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Dân tộc và Tôn giáo, Tư pháp, Ngân hàng nhà nước Việt Nam tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương ban hành theo thẩm quyền và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 61 văn bản để quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết đã có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2025; xử lý dứt điểm tình trạng nợ ban hành văn bản quy định chi tiết, hoàn thành trong tháng 9/2025.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan trong quá trình soạn thảo, thẩm định, trình dự thảo nghị định, quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chủ động, kịp thời trao đổi, thống nhất với Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có liên quan về những nội dung có ý kiến khác nhau, trường hợp chưa thống nhất ý kiến thì phải báo cáo ngay Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách lĩnh vực tổ chức họp để chỉ đạo, xử lý.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Thông báo của Bộ Tư pháp về nội dung giao chính quyền địa phương quy định chi tiết, tiếp tục rà soát kỹ, lập danh mục nội dung các luật, nghị quyết giao Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quy định chi tiết; tập trung nguồn lực soạn thảo, ban hành văn bản quy định chi tiết để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết.

Đối với các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2025 và trong thời gian tới, giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức việc soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền để bảo đảm có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của luật, nghị quyết.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tư pháp chủ động theo dõi, thường xuyên có văn bản đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ về tiến độ xây dựng, hoàn thiện các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, nâng cao chất lượng báo cáo thẩm định và ý kiến của Bộ Tư pháp về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định tại các cuộc họp của Thường trực Chính phủ, phiên họp của Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ xử lý hồ sơ dự án luật, nghị quyết, dự thảo văn bản quy định chi tiết trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ưu tiên các văn bản cần ban hành ngay để tránh tạo khoảng trống pháp lý; tiếp tục nâng cao chất lượng ý kiến thẩm tra, tham mưu của Văn phòng Chính phủ đối với các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực được phân công trực tiếp chỉ đạo Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ trong công tác xây dựng, trình các dự án luật, nghị quyết; chỉ đạo việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định./.

