TP Thanh Hóa: Phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện nhiệm vụ QP-AN, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ

Sáng 5/12, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh (QP-AN), xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ (XDCS&THQCDC) năm 2023; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Các đồng chí: Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa; Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa; Lê Anh Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Thanh Hóa đồng chủ trì hội nghị.

Thượng tá Trần Trọng Hùng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự TP Thanh Hóa trình bày báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm 2024.

Năm 2023 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, chính quyền TP Thanh Hóa, công tác QP-AN đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Nổi bật, QP-AN được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, hình thành điểm nóng. Thành phố đã hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, đảm bảo số lượng, chất lượng; không phải bù đổi quân số, khám tuyển sức khoẻ công dân nhập ngũ năm 2024 đạt kết quả tốt. Thành lập tổ công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo, tổ công tác giải quyết khiếu kiện phức tạp trên địa bàn ở hai cấp thành phố và phường, xã.

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả, phá nhiều chuyên án lớn trên các lĩnh vực, nhất là về tội phạm ma túy và tội phạm kinh tế; chỉ đạo thành công diễn tập chiến đấu phường trong khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC năm 2023, cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tập trung quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh, thành phố về thực hiện nhiệm vụ XDCS&THQCDC ở cơ sở. Đồng thời, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức THQCDC, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và tăng cường công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, nhằm thực hành và phát huy rộng rãi quyền làm chủ của Nhân dân, đảm bảo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Cấp ủy các cấp thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ theo Quy định số 11-Qđi/TW ngày 21/5/2019 của Bộ Chính trị và Quyết định 137-QĐ/TU ngày 8/1/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân, của đồng chí Bí thư Thành ủy.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả chủ đề năm dân vận là “Năm đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo”, mô hình “Chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ”. Nhiệm vụ XDCS&THQCDC trong các loại hình doanh nghiệp tiếp tục được thực hiện hiệu quả; hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới và hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ QP-AN, XDCS&THQCDC năm 2023; đề xuất các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ QP-AN, XDCS&THQCDC năm 2024.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân ghi nhận, đánh giá cao việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP-AN, XDCS&THQCDC từ thành phố đến cơ sở. Trong đó, nổi bật là nhiệm vụ tuyển quân, công tác diễn tập khu vực phòng thủ, công tác tập huấn, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức QP-AN, thành lập chi bộ quân sự. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, không hình thành điểm nóng; an ninh khu công nghiệp và an ninh tôn giáo ổn định; cơ chế vận hành của hệ thống chính trị được đảm bảo, góp phần tạo môi trường để phát triển kinh tế - xã hội của TP Thanh Hóa trong năm 2023.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo là không chủ quan, lơ là, thỏa mãn trong thực hiện nhiệm vụ. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, công an, quân sự tập trung xây dựng kế hoạch, tổ chức nắm chắc tình hình địa bàn không để bị động bất ngờ, đột xuất. Trọng tâm là các địa bàn, cơ quan trọng điểm, các khu vực, các việc nhạy cảm như công tác giải phóng mặt bằng, đối thoại với Nhân dân; thực hiện tốt công tác tuyển quân; hoàn thành tốt công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy cấp thành phố và diễn tập khu vực phòng thủ các phường, xã.

Đối với lực lượng công an cần nắm chắc địa bàn, tình hình an ninh từ sớm, từ xa và các mâu thuẫn trong Nhân dân, di biến động trong khu dân cư.

Mục tiêu trong thực hiện nhiệm vụ XDCS&THCQDC là không để xảy ra mất ổn định tình hình ở cơ sở; khắc phục triệt để tình trạng lạm thu ở các trường học và thôn, khu phố.

Lực lượng vũ trang thành phố, Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC chủ động nắm chắc tình hình Nhân dân, tình hình cơ sở, tình hình tôn giáo và làm tốt công tác dự báo tình hình, để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo XDCS&THQCDC giải quyết kịp thời các vấn đề tiềm ẩn, những việc Nhân dân đang quan tâm, bức xúc không để phát sinh các điểm nóng ở cơ sở...

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Thanh Hóa trao Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong XDCS&THQCDC năm 2023.

Các đồng chí lãnh đạo TP Thanh Hóa trao Giấy khen của Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa; Giấy khen của Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong XDCS&THQCDC năm 2023; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP-AN năm 2023.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy TP Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong XDCS&THQCDC năm 2023; Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa tặng Giấy khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ QP-AN năm 2023.

