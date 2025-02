Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh kiểm tra thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng

Chiều 6/2, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng về việc thực hiện nhiệm vụ công tác biên phòng.

Cùng tham gia buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành cấp tỉnh.

Năm 2024, với quyết tâm cao, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (ANCT-TTATXH); xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nổi bật là: Tổ chức nắm chắc tình hình ngoại, nội biên và trên biển, chủ động xử lý và tham mưu giải quyết hiệu quả các vụ việc xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện 4 đề án về tăng cường quốc phòng - an ninh, kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn biên giới, vùng biển, đảo. Tuần tra, kiểm soát bảo vệ an toàn đường biên, mốc giới. Chủ trì, phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương giữ vững ổn định ANCT-TTATXH, nhất là trong thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và nhiệm vụ quốc phòng. Tích cực tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế-xã hội và xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, quốc phòng và đối ngoại Nhân dân 2 bên biên giới.

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đạt được trong năm 2024, nhất là đã làm tốt công tác tham mưu quân sự - quốc phòng, giữ vững an ninh biên giới, tham mưu xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện ở khu vực biên giới. Bên cạnh đó, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng công an, quân sự thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về tăng cường phòng chống xử lý, triệt phá các vụ án ma túy, buôn bán người; thực hiện quản lý chặt chẽ đường mòn, lối mở, cửa khẩu; làm tốt công tác quản lý ngư dân. Làm tốt công tác vận động quần chúng, cùng với Nhân dân giữ vững an ninh biên giới và làm tốt công tác đối ngoại.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cần làm tốt công tác quản lý cán bộ, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng động viên cán bộ, quân nhân, chiến sĩ, nhất là quân nhân có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nắm thật chắc tình hình biên giới, tình hình ngư dân đi khai thác hải sản.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống ma túy, buôn bán người. Làm tốt công tác tham mưu về quân sự, quốc phòng; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh ở vùng biên giới. Nâng cao sức mạnh chiến đấu và sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống cháy nổ. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Làm tốt công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật. Cùng với đó, quan tâm đến chính sách chăm lo gia đình của cán bộ, chiến sĩ.

