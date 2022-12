Thiệu Hóa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2023

Chiều 20-12, UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2023.

Toàn cảnh hội nghị.

Năm 2022, UBND huyện Thiệu Hóa đã triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn đạt được nhiều kết quả tích cực. Huyện đã tổ chức thành công chuỗi sự kiện kỷ niệm 700 năm ngày mất Nhà sử học Lê Văn Hưu, Lễ công bố huyện Thiệu Hóa đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. 25/25 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2022 đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, trong đó: có 13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch; tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 16,72%, cao nhất từ trước tới nay. Đã khởi công nhiều dự án trọng điểm. Văn hóa, giáo dục có nhiều khởi sắc, các chính sách an sinh xã hội, hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ ổn định, công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, các vấn đề khó khăn, vướng mắc về đất đai được tập trung giải quyết đã củng cố được lòng tin của Nhân dân.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa phát biểu tại hội nghị.

Năm 2023 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm then chốt, quyết định khả năng hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026 đã đề ra, UBND huyện Thiệu Hóa triển khai chương trình kế hoạch hành động thực hiện nhiệm vụ với chủ đề “Tập trung phát triển kinh tế - xã hội theo hướng nhanh và bền vững; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; tạo đột phá trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội”. Với phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Hiệu quả”. Huyện phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 18% trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đạt 58 triệu đồng. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển đạt 4.000 tỷ đồng trở lên. Tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của các sản phẩm sản xuất trên địa bàn huyện. Huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục duy trì nền nếp, hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ngay từ những tháng đầu, quý đầu năm 2023.

Thanh Mai (Thiệu Hóa)