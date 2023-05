Thanh Hóa nắng nóng gay gắt trên diện rộng trong những ngày tới

Sáng 15-5, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, vùng áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Bản đồ dự báo nhiệt độ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong những ngày tới.

Dự báo ngày 16-5 khu vực tỉnh Thanh Hóa: Ban ngày trời nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Nhiệt độ không khí cao nhất khu vực vùng núi phổ biến từ 34- 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 50-60%.

Cảnh báo từ ngày 17 đến 22-5, Thanh Hóa có nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nền nhiệt dộ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng, cấp I.

Hải Đăng (tổng hợp)