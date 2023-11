Ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại các bản thuộc xã Trung Lý (Mường Lát)

Ngày 25/11, Đồn Biên phòng Trung Lý phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Mường Lát, cấp uỷ, chính quyền xã Trung Lý tổ chức Lễ ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại bản Suối Hộc, Pa Búa, xã Trung Lý.

Lễ ra mắt tổ truyền thông Cộng đồng tại bản Pa Búa, xã Trung Lý.

Tại buổi ra mắt, Hội Liên hiệp phụ nữ và các đơn vị công bố quyết định của UBND xã về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng mỗi tổ có 10 thành viên. Trong đó, Bí thư chi bộ là Tổ trưởng, trưởng bản là Tổ phó, các thành viên là chi hội trưởng Phụ nữ, Đoàn Thanh Niên, Ban mặt trận và trưởng các dòng họ.

Mô hình Tổ truyền thông cộng đồng được thành lập tập trung tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” góp phần xóa bỏ định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục lạc hậu và một số vấn đề xã hội cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng và nhân rộng các mô hình nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Đảm bảo tiếng nói và sự tham gia của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện xã hội. Trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng.

Đồn Biên phòng Trung Lý trao cờ Tổ quốc cho bà con Nhân dân bản Suối Hộc.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Trung Lý tổ chức trao cờ Tổ quốc cho Nhân dân, đồng thời lồng ghép tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước; Luật Biên giới quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam..., góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

