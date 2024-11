Khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, sợ không dám làm

Ngày 28/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy được tổ chức để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2025.

Đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày báo cáo.

Kinh tế Thanh Hóa tăng trưởng cao và đứng thứ 3 cả nước

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2025 do đồng chí Đỗ Quốc Cảnh, Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy trình bày nêu rõ: Năm 2024 dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh vẫn giữ được ổn định và đạt kết quả tích cực.

Cụ thể, có 24/26 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch (còn 1 chỉ tiêu chưa đánh giá), trong đó có 13 chỉ tiêu vượt kế hoạch (KH), nổi bật là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 11,72%, vượt KH và đứng thứ 3 cả nước; sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện, tổng sản lượng lương thực ước đạt 1,56 triệu tấn, bằng 101,9% KH. Chương trình MTQG xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến hết năm 2024, có thêm 2 huyện, 17 xã đạt chuẩn NTM; 2 huyện và 26 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 11 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Có thêm 120 sản phẩm được xếp hạng OCOP cấp tỉnh, nâng tổng số sản phẩm OCOP cấp tỉnh lên 548, đứng thứ 3 cả nước. Sản xuất công nghiệp tăng trưởng mạnh, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2024 ước tăng 19,25% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch diễn ra sôi động, toàn tỉnh ước đón 15,3 triệu lượt khách, tăng 22,5% so với cùng kỳ, tổng thu du lịch ước đạt 33.815 tỉ đồng, tăng 38%. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 54.341 tỉ đồng, vượt 52,8% dự toán và tăng 25,9% so với cùng kỳ, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và đứng thứ 8 cả nước. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh ước đạt 138.856 tỉ đồng, bằng 102,9% KH và tăng 4,5% so với cùng kỳ...

Văn hóa - xã hội chuyển biến tiến bộ; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa lớn, có sức lan tỏa mạnh, tạo hiệu ứng tốt trong xã hội.

An sinh xã hội được chăm lo, đời sống Nhân dân ổn định và tiếp tục được nâng cao. Tỉnh đã chủ động đi đầu cả nước trong thực hiện Cuộc vận động “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh”.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả tích cực. Năm 2024, toàn tỉnh đã kết nạp được 8.714 đảng viên mới, bằng 107,3% KH... Niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy, chính quyền tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

5 bài học kinh nghiệm

Từ thực tiễn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2024, báo cáo đề cập 5 bài học kinh nghiệm.

Một là, phải thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm quy chế làm việc và các nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo giữ gìn, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và trong Nhân dân.

Hai là, trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải luôn bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, có trọng tâm, trọng điểm; phải thực sự sâu sát, quyết liệt, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện dứt điểm từng nội dung công việc; vừa giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách, trước mắt, vừa chú trọng những vấn đề lớn, có tính chiến lược, lâu dài; nắm chắc tình hình, dự báo sát đúng, giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn”, để phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.

Ba là, phải coi trọng phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nội lực; phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân; đồng thời tranh thủ tốt sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Trung ương và sự ủng hộ, hợp tác của các địa phương; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực trong Nhân dân, của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Bốn là, thường xuyên chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và bảo vệ môi trường; chú trọng khơi dậy và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, cách mạng, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Năm là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, chú trọng tự kiểm tra, tự soi, tự sửa các hạn chế, yếu kém; kịp thời xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm, thay thế cán bộ, công chức yếu kém, thiếu trách nhiệm trong tham mưu, thực hiện nhiệm vụ, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Năm 2025 phấn đấu hoàn thành toàn diện, thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Xác định năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm cuối thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025), báo cáo đã đề ra mục tiêu tổng quát là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, “điểm nghẽn” trên các lĩnh vực; đẩy mạnh phát triển các trung tâm kinh tế động lực, trụ cột tăng trưởng, hành lang kinh tế, chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Phát triển kinh tế nhanh và bền vững; huy động đa dạng và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; nâng cao hiệu quả đầu tư công, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, chất lượng nguồn nhân lực; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; phấn đấu hoàn thành toàn diện, thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu tại hội nghị.

Nỗ lực phấn đấu cao hơn, quyết tâm hơn, quyết liệt hơn

Ý kiến phát biểu của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng: Những thành tựu quan trọng đạt được trong năm 2024 là rất đáng trân trọng, thể hiện rõ vai trò lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và vai trò của các cấp, các ngành trong thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Hành động - Sáng tạo - Phát triển”. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Quang Hùng phát biểu tại hội nghị.

Trong năm qua, cùng với các cơ chế, chính sách, quy hoạch, kết cấu hạ tầng ngày càng hoàn thiện, các dự án lớn, trọng điểm hoàn thành đưa vào hoạt động, phát huy hiệu quả, đã tạo thuận lợi để kinh tế - xã hội của Thanh Hóa phát triển.

Tuy nhiên, các khó khăn, thách thức vẫn rất lớn; sản xuất kinh doanh, thu nhập, việc làm, đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn; hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu vực miền núi còn thiếu và chưa đồng bộ; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động thấp... là những yếu tố tác động bất lợi đến thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi phát biểu tại hội nghị.

Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa Lê Anh Xuân phát biểu tại hội nghị.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, các ý kiến cho rằng: Để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, tạo nền tảng để phát triển nhanh và bền vững hơn trong giai đoạn mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực phấn đấu cao hơn, quyết tâm hơn, quyết liệt hơn.

Các đại biểu đề nghị cần tập trung rà soát bố trí vốn cho các dự án trọng điểm có tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội; xác định phát triển ngành nông nghiệp sạch, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao trách nhiệm cán bộ, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao ý kiến của các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thẳng thắn, trách nhiệm, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào báo cáo.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Có được những kết quả đạt được trong năm 2024 là nhờ tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực, sáng tạo của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các cấp, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng hành của doanh nghiệp, Nhân dân trong toàn tỉnh.

Thống nhất với những tồn tại, hạn chế và phương hướng nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị trong thời gian tới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng các cấp, ngành, địa phương cần tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nỗ lực thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 ở mức cao nhất.

Trước mắt, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh thực hiện các dự án quy mô lớn, trọng điểm, thuộc lĩnh vực công nghiệp, du lịch, dịch vụ; giải quyết có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn nữa.

Cùng với đó, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án, xác định rõ thời gian cụ thể. Tiếp tục đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án trọng điểm mang tính thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế, giải quyết việc làm cho người dân.

Đối với lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị các cấp, các ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới.

Cùng với đó, tăng cường quản lý, triển khai tôn tạo, bảo tồn các di tích văn hóa, danh lam thắng cảnh, tạo điều kiện để phát triển du lịch. Tăng cường công tác quản lý thông tin truyền thông, báo chí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính.

Tiếp tục quan tâm đến giáo dục và đào tạo, đổi mới phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quan tâm hơn nữa đến công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho người dân, nhất là người dân khu vực miền núi, hộ nghèo, gia đình chính sách. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho người nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; triển khai xoá nhà tạm, nhà dột nát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị cần làm tốt công tác xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh. Đảm bảo an ninh biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng thời tập trung triển khai thực hiện các thủ tục để hoàn thiện việc sáp nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và sắp xếp đơn vị hành chính, cấp huyện, cấp xã tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2023-2025; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; tăng cường hơn nữa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, làm việc cầm chừng hoặc sợ không dám làm.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào các tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023 tỉnh Thanh Hóa; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2025 tỉnh Thanh Hóa và phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2025; tình hình thực hiện chỉ tiêu biên chế công chức hành chính, biên chế sự nghiệp năm 2024 và kế hoạch giao biên chế năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa; phương án điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, đợt 7; kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2025 tỉnh Thanh Hóa và nhiều nội dung quan trọng khác.

