Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chung vui "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023" tại thị trấn Cành Nàng

Chiều 15 - 8, Ban Chỉ đạo 138 huyện Bá Thước và Ban Chỉ đạo (BCĐ) an ninh trật tự (ANTT) thị trấn Cành Nàng đã tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Đây là đơn vị được Thường trực Huyện ủy, UBND và Ban Chỉ đạo 138 huyện Bá Thước chọn làm điểm cấp huyện tổ chức ngày hội.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Dự ngày hội có đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện Bá Thước cùng đông đảo cán bộ, Nhân dân thị trấn Cành Nàng.

Các đại biểu dự ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng đại biểu, cán bộ và Nhân dân thị trấn Cành Nàng ôn lại truyền thống “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" và đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn thị trấn.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thị trấn Cành Nàng.

Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân thị trấn Cành Nàng.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo ANTT thị trấn Cành Nàng, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn giữ vững và ổn định; thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Hệ thống chính trị thường xuyên được tăng cường. An ninh chính trị luôn được giữ vững, không để xảy ra điểm nóng, đột xuất, bất ngờ, công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội luôn được nâng cao, hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được duy trì thường xuyên.

Đại diện lãnh đạo thị trấn Cành Nàng ôn lại vị trí, vai trò, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Những năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, các loại tội phạm, vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn cơ bản được kiềm chế. Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đông đảo quần chúng Nhân dân hưởng ứng tham gia và đạt được nhiều thành tích quan trọng, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Ban chỉ đạo ANTT thị trấn Cành Nàng, thường trực là Công an thị trấn đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND ban hành nghị quyết, kế hoạch và nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Toàn cảnh ngày hội.

Hiện tại, Công an thị trấn có 8 đồng chí tham gia làm nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở; có 22 tổ ANTT với 64 thành viên; 48 tổ ANXH với 216 thành viên; 22 đội dân phòng với 220 thành viên tham gia. Công tác tuyên truyền thực hiện phong trào bảo vệ ANTT tiếp tục được đẩy mạnh cả nội dung và hình thức.

Trong 7 tháng đầu năm 2023, trên địa bàn thị trấn Cành Nàng không xảy ra vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, công tác bảo đảm an ninh quốc gia luôn được chú trọng. Công an thị trấn đã trực tiếp đến 47 lượt hộ kinh doanh, buôn bán trên điạ bàn để tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản, PCCC; vận động, hướng dẫn Nhân dân cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID đảm bảo số lượng, chất lượng với tổng 4.730 tài khoản công dân đã được cài đặt. Tiếp nhận 8 vụ việc liên quan đến ANTT, trong đó: chuyển 6 vụ việc lên Công an huyện Bá Thước theo thẩm quyền; Công an thị trấn tiếp nhận và xử lý theo thẩm quyền 2 vụ việc. Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thị trấn, khu phố và các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, qua đó vận động quần chúng Nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đại diện MTTQ thị trấn Cành Nàng phát biểu ý kiến.

Địa phương đã xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Theo đó, thị trấn đã ra mắt 6 mô hình tự quản về ANTT, gồm: 3 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC; 1 mô hình điểm chữa cháy công cộng; 1 mô hình camera giám sát an ninh và 1 mô hình cộng đoàn, hội đoàn công giáo tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Các mô hình trên tuy mới đi vào hoạt động nhưng đã khơi dậy được ý thức người dân chấp hành pháp luật, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia tố giác tội phạm. Từ đó đã giúp cơ quan Công an kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến an ninh, trật tự ngay tại cơ sở.

Ban chỉ đạo ANTT thị trấn thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp vũ khí - vật liệu nổ - công cụ hỗ trợ được 3 khẩu súng kíp, 1 bộ linh kiện súng săn tự chế (gồm báng, thân và nòng súng) và 1 bộ kích điện.

Lực lượng công an đã tích cực, chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tham gia công tác phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng các mô hình tự quản về ANTT và thi đua xây dựng khu dân cư đạt chuẩn “An toàn về ANTT”.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu chung vui tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam ghi nhận, đánh giá cao những thành tích, kết quả trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nói riêng, nhiệm vụ giữ gìn ANTT, trật tự an toàn xã hội nói chung mà thị trấn Cành Nàng đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời nhấn mạnh “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” nhằm biểu dương sức mạnh của toàn dân, là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào đã phát triển rộng khắp và có nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự ATXH.

Thời gian tới, đề nghị cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm những việc còn hạn chế, chưa làm được để làm tốt hơn trong thời gian tới; những cách làm hay, những mô hình tốt cần được đánh giá, rút kinh nghiệm để nhân rộng. Tạo cơ sở để huyện Bá Thước, cũng như thị trấn Cành Nàng phát huy được sự đồng lòng của mỗi người dân trong các phong trào thi đua yêu nước, tham gia công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại cơ sở, góp phần ổn định tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Nhân dân và cán bộ thị trấn Cành Nàng.

Ghi nhận những kết quả trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở thị trấn Cành Nàng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Nhân dân và cán bộ thị trấn Cành Nàng. Nhân dịp này, có 2 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen và 10 công dân có nhiều đóng góp trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” được nhận quà của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh.

Ngọc Tiến