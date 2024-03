Kỷ niệm 62 năm Ngày Báo Thanh Hóa ra số đầu (20/3/1962 - 20/3/2024): Gửi gắm tin yêu

Tôi có rất nhiều kỷ niệm với hoạt động của Báo Thanh Hóa Tôi từ Hà Nội về Thanh Hóa công tác, sống trên đất quê hương đến nay đã 53 năm. Ngày nào tôi cũng có Báo Thanh Hóa để đọc. Tôi cũng có rất nhiều kỷ niệm với hoạt động của Báo. Đó là, từ những năm 80, 90 của thế kỷ XX, Thanh Hóa lấy nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Mục tiêu phấn đấu của tỉnh đạt 1 triệu tấn lương thực, 1 triệu con lợn và xuất khẩu nông sản đạt giá trị cao. Cuộc phấn đấu cho mặt trận hàng đầu đã phát động toàn dân trong tỉnh tham gia, kể cả lực lượng quân đội. Trong đó, phóng viên Báo Thanh Hóa đã lăn lộn, bám sát cơ sở viết tin, bài tuyên truyền động viên các mô hình kinh tế của HTX, các cánh đồng 5 tấn, các chuồng trại chăn nuôi, các trạm, trại lúa lai đạt chất lượng cao. Cùng với nông nghiệp, Thanh Hóa cũng nhanh chóng phát động sản xuất tiểu thủ công nghiệp trong các HTX. Nghề mây tre đan ở các địa phương ven biển như: Hoằng Hóa, Quảng Xương, Sầm Sơn, Tĩnh Gia phát triển hiệu quả, tạo nên khối lượng hàng hóa tiêu dùng và xuất khẩu. Thời điểm ấy, Báo Thanh Hóa tập trung tuyên truyền sâu đậm những mô hình sản xuất hiệu quả, trong đó nhấn mạnh cách làm để người dân đọc, học hỏi, làm theo. Các mục tiêu đặt ra cho phát triển nông nghiệp của tỉnh đã thành công, trong đó có vai trò đóng góp không nhỏ của Báo Thanh Hóa. Bước vào thời kỳ mới, nhu cầu phát triển với tầm cao và quy mô rộng lớn gấp nhiều lần; nhu cầu công tác thông tin, tuyên truyền cần mở rộng, bên cạnh việc nâng cao chất lượng nội dung tin, bài, ảnh, Báo Thanh Hóa quan tâm tăng kỳ báo, từ 2 kỳ báo/tuần, 4 trang, khổ nhỏ, in đen trắng thuở ban đầu, Ban Biên tập Báo đã từng bước đề nghị Tỉnh ủy cho tăng lên 3 kỳ/tuần, 4 kỳ/tuần, rồi 6 kỳ/tuần, khổ lớn, in 4 màu trang 1 và 4 các số báo đặc biệt. Đến đầu năm 2018, tất cả các số Thanh Hóa hằng ngày tăng từ 4 trang lên 8 trang, in 4 màu các trang 1 và 8. Là bạn đọc thường xuyên của báo Đảng địa phương, tôi rất vui khi nhìn thấy Báo Thanh Hóa đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức. Thông tin trên các ấn phẩm kịp thời hơn. Nhiều chuyên đề chuyên sâu về xây dựng Đảng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát triển kinh tế; xây dựng nông thôn mới; phát triển văn hóa - xã hội, du lịch, giáo dục, y tế... thu hút sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và độc giả. Các bài viết về tổng kết thực tiễn, phản biện xã hội ngày càng nhiều hơn, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Tôi cho rằng, dù là báo Đảng, nhưng để có nhiều bạn đọc không phải chỉ chờ vào các ý kiến chỉ đạo của cấp trên về mua báo Đảng, mà điều cốt yếu là chất lượng bài phải hay, bài không nên quá dài. Báo nên có thêm mục phản biện để người đọc góp ý, tranh luận... “Tít” tin, bài cần ngắn gọn, xúc tích hơn nữa. Nguyễn Văn Thát Nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Báo Thanh Hóa điện tử phản ánh kịp thời mọi mặt của đời sống xã hội Là cán bộ đoàn, tôi thường xuyên truy cập vào Báo Thanh Hóa điện tử để nắm bắt kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh; hoạt động của tổ chức đoàn, nhất là các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các đơn vị để chia sẻ trên facebook, zalo của Huyện đoàn Mường Lát. Qua đọc Báo Thanh Hóa điện tử, tôi thấy báo có rất nhiều tin, bài bổ ích, giúp cho đoàn viên, thanh niên, nhất là đoàn viên, thanh niên người dân tộc thiểu số học tập để giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, xây dựng bản làng, gia đình văn hóa... Báo Thanh Hóa điện tử cũng đã kịp thời đưa các thông tin phê phán những biểu hiện tiêu cực, hành vi vi phạm pháp luật nhằm giúp cho quần chúng Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Những năm gần đây, Báo Thanh Hóa điện tử có rất nhiều nội dung số hấp dẫn như E-Magazine, Infographic, Podcast, Video... phản ánh sinh động, đa dạng mọi khía cạnh cuộc sống. Tôi thấy, Báo Thanh Hóa điện tử là kênh thông tin nhanh chóng, toàn diện, tin cậy về xứ Thanh; "cầu nối” giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân; đặc biệt là Nhân dân, đoàn viên, thanh niên sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, trình độ dân trí thấp, nhận thức pháp luật còn nhiều hạn chế như huyện Mường Lát. Lâu Văn Phía Bí thư Huyện đoàn Mường Lát Mong đợi ngày xuất bản Báo Thanh Hóa cuối tuần và hằng tháng Ngày xuất bản Báo Thanh Hóa cuối tuần, Báo Thanh Hóa hằng tháng luôn được bạn đọc và cộng tác viên như chúng tôi mong chờ bởi nội dung các ấn phẩm rất phong phú. Báo Thanh Hóa cuối tuần, Báo Thanh Hóa hằng tháng đã mang đến cho độc giả hình ảnh tổng thể và nhiều góc nhìn về bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng và những con người xứ Thanh bản lĩnh, trách nhiệm, nghĩa tình với ý chí khát vọng vươn lên xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp. Các bài viết khá tốt, trích dẫn các mốc lịch sử rõ ràng. Tuy nhiên, theo tôi cần có thêm nhiều bài viết về những cá nhân có công lớn với Nhà nước trong thời phong kiến hoặc các bài viết về những chiến sĩ cách mạng trung kiên; những anh hùng, tướng lĩnh quân đội đã đóng góp công sức cho Tổ quốc... Về văn hóa - xã hội, nên có nhiều bài viết về những làng, bản tiêu biểu trong xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa để các địa phương học tập và làm theo. Mục gia đình - nhà trường và xã hội chưa có nhiều bài trên mặt báo. Về mục những nẻo đường miền Tây xứ Thanh lâu nay các phóng sự ảnh, các bài viết khá tốt. Tuy nhiên, báo cũng cần có thêm nhiều bài viết về biển, đảo, nghề đánh bắt, nuôi trồng thủy sản để động viên, khích lệ bà con ngư dân vươn khơi, bám biển, bảo vệ Tổ quốc... Lê Khắc Tuế (Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc) 10 năm tin yêu báo Đảng 10 năm là cộng tác viên của Báo Thanh Hóa, giúp tôi có thêm nhiều kinh nghiệm thực tế trong nghề viết. Hằng ngày, tôi đều truy cập Báo Thanh Hóa điện tử để xem thông tin, học thêm cách viết. Qua tìm hiểu thông tin trên Báo Thanh Hóa điện tử tôi nhận thấy, thời gian qua báo đã chuyển tải nhanh chóng, kịp thời đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phản ánh khách quan tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Nhiều sự kiện quan trọng đã được báo cập nhật kịp thời, liên tục ngay khi sự kiện đang diễn ra. Việc thực hiện những tác phẩm báo chí hiện đại, đa phương tiện đã chuyển tải thông tin đến độc giả một cách toàn diện, chuyên sâu. Ngoài ra, vấn đề tôi tâm đắc nhất hiện nay là mục xây dựng Đảng của Báo trên Báo Thanh Hóa điện tử đã cập nhật thường xuyên các tin, bài về công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh, đảng bộ cấp huyện và tương đương, đảng bộ cấp cơ sở, trên 5 mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Báo cũng có nhiều bài viết phân tích, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch của các thế lực phản động, cơ hội chính trị, qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Mong thời gian tới báo tiếp tục có nhiều bài viết về xây dựng Đảng, về các điển hình tiên tiến để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Sỹ Thành (Trung tâm VH,TT,TT&DL thị xã Nghi Sơn)