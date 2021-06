Góp sức chống dịch

Sau lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”, biết doanh nghiệp vừa ủng hộ số tiền không nhỏ cho Quỹ phòng, chống COVID-19, tôi bốc máy gọi cho chị.

(Ảnh minh họa)

Câu đầu tiên tôi chúc mừng doanh nghiệp của chị đã phục hồi sản xuất trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ thế, vì chỉ khi sản xuất ổn định chị mới có tiền để ủng hộ.

Vẫn giọng buồn buồn, chị nói rằng có phục hồi sản xuất được hay không thì phải chờ vào thị trường và ngân hàng giải ngân kịp thời không đã. Tôi giật mình, định cúp máy nhưng rồi không đành. Sau những an ủi, tôi gặng hỏi lý do vì sao khó khăn thế mà chị vẫn có tiền ủng hộ.

Chị có vẻ không muốn trả lời. Có lẽ chị cho rằng tôi không hiểu chuyện. Nhưng sau một hồi thuyết phục, thì chị cũng đã nói rằng điều đó đâu có to tát gì. Có thêm chừng ấy tiền thì cũng chẳng giúp được nhiều cho việc sản xuất của doanh nghiệp, nhưng có thêm nguồn lực nào thì công tác chống dịch tốt thêm chừng ấy. Nhất là tiền để mua vắc-xin phòng dịch là rất cần thiết lúc này. Không nhiễm bệnh là may với mình lúc này rồi, thế nên ủng hộ cũng là cách để chung sức giúp những người thiếu may mắn vượt qua khó khăn, hỗ trợ người trên tuyến đầu có thêm động lực và nguồn lực chống lại sự khắc nghiệt của hoàn cảnh và khốc liệt trong nhiệm vụ.

Cuộc chiến chống lại “giặc dịch” của chúng ta còn cam go và chắc chắn là chưa thể kết thúc ngay được. Chỉ khi nào chúng ta đạt được sự miễn dịch cộng đồng thì mới mong đẩy lùi dịch, bệnh. Mà muốn như thế thì phải có nguồn lực để mua vắc-xin. Chúng ta không thể nói suông được. Ngăn chặn được dịch, bệnh thì doanh nghiệp như chị mới yên tâm đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Chị tin có rất nhiều người đang nghĩ như chị. Mỗi người bằng khả năng, sức lực của mình cùng chung tay, góp sức, có khả năng nào thì ủng hộ, hỗ trợ bằng khả năng ấy. Đừng cho rằng sự đóng góp của mình là nhỏ bé, chẳng thấm vào đâu so với nguồn lực mà đất nước đang cần. Nhiều đồng tiền nhỏ góp lại sẽ thành món tiền lớn để có thể chủ động mua thêm thiết bị, vắc-xin, sinh phẩm...

Sau lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam các cấp, chúng ta được chứng kiến tinh thần và nguồn lực lớn lao đến từ nhiều doanh nghiệp, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân cả nước. Sự tự nguyện ấy đến từ tâm, với mong muốn sẻ chia khi đất nước cần. Chúng ta đang góp tiền của để cùng hiệp sức chống lại kẻ thù chung, mối nguy hại lớn nhất lúc này.

Cuộc chiến còn dài và sẽ còn phải tiêu tốn, trong khi ngân sách là hữu hạn. Chúng ta mong có thêm nhiều tấm lòng biết nghĩ như chị cùng góp sức vào để cuộc chiến thêm phần tự tin và chắc thắng.

An Nhiên