Đổi mới, sáng tạo để làm tốt sứ mệnh vẻ vang

Đối diện với những thách thức rất lớn từ sự phát triển của mạng xã hội và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, báo Đảng phải làm gì để vừa phát huy vai trò nòng cốt trong định hướng dư luận xã hội, vũ khí sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng, vừa đáp ứng được nhu cầu ngày càng phong phú, đa dạng của người đọc, nghe, xem?

Phóng viên Báo Thanh Hóa phỏng vấn nhân chứng tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Trần Thanh

Trước yêu cầu, tình hình mới, thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị về việc thành lập các báo Đảng bộ địa phương, đầu tháng 2/1962 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 18 NQ/TU về vấn đề ra tờ báo của Đảng bộ tỉnh. Được chuẩn bị kỹ càng về mọi mặt, ngày 20/3/1962 số Báo Thanh Hóa đổi mới đầu tiên đã được xuất bản. Đến tháng 5/1966, Báo Thanh Hóa đổi mới được đổi tên thành Báo Thanh Hóa. Ngày 20/3 hằng năm từ đó đã trở thành ngày truyền thống của Báo Thanh Hóa – cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh, tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa.

Trên hành trình 62 năm xây dựng, phát triển, Báo Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới để đáp ứng tốt yêu cầu về công tác chính trị - tư tưởng của Đảng trong các giai đoạn cách mạng. Trong thời kỳ kháng chiến, với hào khí thời đại Hồ Chí Minh, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; “Tất cả vì miền Nam ruột thịt, vì CNXH, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” luôn là âm hưởng chủ đạo trong mỗi tin, bài, ảnh trên các trang báo; cổ vũ, động viên kịp thời cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân thi đua sản xuất và chiến đấu. Ngay trong thời kỳ đầu, do quan tâm cả việc biểu dương và phê bình, Báo Thanh Hóa đã có 3 bài báo được Bác Hồ gửi thư khen. Sự quan tâm sát sao của Bác về tờ báo của một đảng bộ địa phương và những bài báo cụ thể là đã trở thành nguồn động viên, cổ vũ to lớn cho các thế hệ làm Báo Thanh Hóa.

Thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm của tỉnh, cùng với sự đầu tư đúng hướng về công nghệ đã nâng bước cho sự trưởng thành của đội ngũ những người làm Báo Thanh Hóa. Báo Thanh Hóa khẳng định được vai trò là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, cung cấp nguồn thông tin chính thống, tin cậy, chính xác, nhanh nhạy, đi đầu trong định hướng dư luận xã hội, tích cực đấu tranh phản bác các thông tin xấu độc, phê phán những hiện tượng tiêu cực của xã hội, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của bạn đọc.

Tuy nhiên, cũng như các cơ quan báo chí khác, Báo Thanh Hóa phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng mạng xã hội và phương thức truyền thông mới trong một thế giới phẳng. Yêu cầu cấp bách đặt ra là phải thay đổi tư duy làm báo để phát huy được vai trò, bản lĩnh của báo chí cách mạng trong dòng chảy thông tin đa dạng, các sản phẩm báo chí phải dễ dàng tiếp cận với người dùng, tạo ra một cộng đồng công chúng tích cực.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chúc mừng Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh cùng tác giả, nhóm tác giả đoạt giải tại Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII, năm 2023. Ảnh: Trần Thanh

Vì lẽ đó, Báo Thanh Hóa đã tích cực đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, quy trình sản xuất và xuất bản, thích ứng nhanh với việc chuyển đổi số. Báo Thanh Hóa là một trong những báo đảng địa phương đưa vào vận hành sớm tòa soạn hội tụ với đầy đủ loại hình báo in, báo điện tử, truyền hình, phát thanh trên các hạ tầng kỹ thuật số, với phương châm bạn đọc ở đâu, báo chí ở đó. Đồng thời, số hóa hoạt động quản lý quy trình xuất bản, hoạt động quản trị nội bộ của tòa soạn, hoạt động tương tác hai chiều với bạn đọc. Trong chiến lược phát triển, Báo Thanh Hóa xác định các ấn phẩm báo in là chủ lực, các sản phẩm báo điện tử là mũi nhọn. Thông tin được lựa chọn đăng tải trên các sản phẩm báo in hàng ngày, cuối tuần, hằng tháng hay trên báo điện tử, chuyên trang điện tử văn hóa đời sống đều hướng tới tiếp cận đối tượng người đọc, nghe, xem đa dạng, để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người dùng. Các sản phẩm báo chí của Báo Thanh Hóa được đa dạng hóa các kênh tuyên truyền theo hướng đa nội dung, đa nền tảng và được lan tỏa mạnh mẽ, nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Zalo, YouTube, Tiktok, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đồng thời đáp ứng được nhu cầu ngày càng phong phú của người đọc, nghe, xem.

Báo Thanh Hóa đã coi trọng việc bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực để ứng dụng các kỹ thuật mới trong sản xuất tác phẩm báo chí, phát triển đa dạng các sản phẩm mới tích hợp đa phương tiện, trực quan, sinh động (kết hợp cả hình ảnh, âm thanh), phát hành báo giấy dưới dạng PDF trên báo điện tử để thuận tiện cho bạn đọc. Nhiều sự kiện đã được báo tổ chức cập nhật trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên báo điện tử và các hạ tầng số. Theo thống kê của một số tổ chức đánh giá, xếp hạng uy tín, trong năm 2023 Báo Thanh Hóa được xếp hạng trong top 10 báo Đảng địa phương có lượt bạn đọc cao nhất cả nước.

Cùng với chuyển đổi số mạnh mẽ, Báo Thanh Hóa đã chú trọng xây dựng tác phẩm chất lượng cao, hiệu ứng xã hội tốt. Tiên phong trong thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội về những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại... quan trọng của tỉnh, của đất nước. Coi trọng biểu dương gương người tốt, việc tốt, những điển hình tiên tiến, những cách làm hay, những mô hình mới. Đối với những vấn đề tiêu cực, báo không né tránh mà phân tích, đưa tin theo hướng xây dựng. Đối với những vấn đề dư luận quan tâm, báo thông tin nhiều chiều, là cầu nối để chuyển tải tâm tư, ý kiến, đề xuất từ Nhân dân đến các cấp ủy, chính quyền và hồi đáp từ cấp ủy, chính quyền đến bạn đọc, để tạo sự thấu hiểu, thống nhất. Dòng chảy thông tin chính mà báo mang đến cho bạn đọc, nghe, xem đó là những thông tin tích cực, chính xác, đấu tranh chống lại các thông tin xấu độc, tiêu cực, dẫn dắt, định hướng dư luận xã hội về những điều tốt đẹp để tạo nên sự đồng thuận, tạo niềm tin của xã hội, của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, vào sự lãnh đạo của Đảng ta.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”..., những người làm Báo Thanh Hóa luôn nỗ lực giữ cho “Mắt sáng – Lòng trong – Bút sắc” để xứng đáng với truyền thống các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp; không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo để thích ứng với xu thế phát triển mới của truyền thông trong thời đại công nghệ số, quyết tâm xây dựng Báo Thanh Hóa thành cơ quan báo chí đa phương tiện, chủ lực của tỉnh, tiên phong trên mặt trận thông tin, tư tưởng để thực hiện tốt sứ mệnh vẻ vang của báo chí cách mạng.

Việt Linh