Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng gặp mặt và nói chuyện với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu

Chiều 26-5, tại TP Sầm Sơn, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã có buổi gặp mặt và nói chuyện thân mật với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu, đang nghỉ dưỡng tại TP Sầm Sơn.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, TP Sầm Sơn.

Vui mừng được gặp lại các đồng chí cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Một năm qua cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ta triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ trong bối cảnh vừa có thời cơ thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức; nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi. Trong bối cảnh đó, phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của Trung ương, đặc biệt bằng sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh ta đã đạt được những thành tích, kết quả rất quan trọng.

Năm 2022 tốc độ tăng trưởng đạt 12,51%, đứng thứ 7 cả nước và 3 tháng đầu năm 2023 đạt 6,21%. Các khu vực của nền kinh tế từ nông nghiệp đến công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, thương mại đều có những chuyển biến khá tích cực, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh đạt nhiều thành tích rất ấn tượng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Cùng với đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng có nhiều đổi thay; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh ổn định; an ninh tôn giáo, an ninh dân tộc, an ninh nông thôn, an ninh từ cơ sở ngày càng được củng cố vững chắc, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường… Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, nâng cao. Sự thống nhất, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, các tầng lớp Nhân dân ngày càng được củng cố, bồi đắp. Vai trò, vị thế của Thanh Hóa đối với Trung ương và các tỉnh, thành bạn ngày càng được nâng lên.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng khẳng định: Những kết quả này là sự kết tinh, là thành tựu của cả một quá trình nỗ lực, phấn đấu lâu dài của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh; trong đó, có sự đóng góp của các đồng chí là lãnh đạo các ban, sở, ngành, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh qua các thời kỳ.

Bên cạnh nêu lên những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã thông tin về những khó khăn, thách thức làm cản trở đến công tác chỉ đạo, điều hành và sự phát triển của tỉnh.

Thẳng thắn nhìn nhận và phân tích những khó khăn, thách thức đối với mục tiêu tăng trưởng của Thanh Hóa trong giai đoạn tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã nêu lên những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn và những định hướng lớn mà Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đang tập trung lãnh đạo nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; quyết giữ vững mục tiêu tăng trưởng 11%/năm trở lên mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, thống nhất trong quá trình phát triển của tỉnh sẽ tiếp tục nhận được sự đóng góp trí tuệ của các đồng chí cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đã nghỉ hưu để xây dựng Thanh Hóa đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

