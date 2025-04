Thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine gặp nguy hiểm

Thỏa thuận về khoáng sản đất hiếm rất được mong đợi giữa Mỹ và Ukraine đang gặp nguy hiểm vì các cuộc đàm phán giữa hai nước ngày càng trở nên “đối kháng”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi Tổng thống Donald Trump lắng nghe tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào ngày 28/2. Ảnh: AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc đẩy mạnh mẽ để Ukraine ký một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận các nguồn dự trữ khoáng sản có giá trị của nước này để đổi lấy việc tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến đang diễn ra với Nga.

Donald Trump đã nhiều lần nhắc đến thỏa thuận khoáng sản, hai bên đã bắt đầu làm việc nghiêm túc để đạt được thỏa thuận sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đến thăm Nhà Trắng vào tháng 2.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán về thỏa thuận khoáng sản đã bị cản trở bởi những bất đồng về các thông số của thỏa thuận, phạm vi yêu cầu của Mỹ và sự kiên quyết của Ukraine về các đảm bảo an ninh và tư cách thành viên trong Liên minh châu Âu.

Các quan chức Mỹ và Ukraine đã gặp nhau hôm 11/4 để thảo luận về thỏa thuận nhưng khả năng đạt được thỏa thuận này là rất thấp do căng thẳng xung quanh các cuộc đàm phán.

Căng thẳng xuất phát từ thực tế là bản dự thảo thỏa thuận mới nhất của chính quyền Mỹ có phạm vi rộng hơn và bao quát hơn so với đề xuất ban đầu. Nó cũng không bao gồm bất kỳ đảm bảo an ninh nào của Mỹ cho Kiev, đây là điểm then chốt gây tranh cãi đối với Ukraine.

“Không khí đàm phán rất căng thẳng”, nguồn tin của Reuters cho biết.

Tổng thống Ukraine Zelensky nhấn mạnh thỏa thuận khoáng sản giữa Mỹ và Ukraine sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nước mà không gây tổn hại đến an ninh và chủ quyền của Ukraine.

Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận này sẽ giúp Mỹ thu lại hàng tỷ đô la viện trợ quân sự mà nước này đã cung cấp cho Ukraine.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu: “Không có điều gì có thể đe dọa đến việc Ukraine gia nhập EU”.

Tổng thống Mỹ đã thất vọng với cả Ukraine và Nga, nhiều lần cáo buộc Moscow cố tình trì hoãn các cuộc đàm phán, ông viết trên Truth Social: "Nga phải hành động. Quá nhiều người sắp chết, hàng nghìn người mỗi tuần, trong một cuộc chiến khủng khiếp và vô nghĩa - Một cuộc chiến không bao giờ nên xảy ra, và sẽ không xảy ra, nếu tôi là Tổng thống!!!".

TD