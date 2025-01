Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành 32 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025

Năm 2025, huyện Thọ Xuân phấn đấu hoàn thành 32 chỉ tiêu theo nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện giao.

Toàn cảnh hội nghị.

Chiều 30/12, UBND huyện Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2025.

Với phương châm hành động “Đoàn kết trách nhiệm - Sáng tạo hiệu quả - Tăng tốc về đích”, huyện Thọ Xuân tiếp tục phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nỗ lực, tăng tốc, bứt phá, phấn đấu hoàn thành tất cả các mục tiêu chỉ tiêu đến năm 2025 của huyện. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo động lực mới cho tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030. Thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển toàn diện đồng bộ văn hóa - xã hội; chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu hoàn thành 32 chỉ tiêu theo nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện giao.

Ký cam kết giữa Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với các địa phương.

Tại hội nghị, các đồng chí: Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đã ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu năm 2025. Đồng thời, tiến hành ký cam kết giữa Chủ tịch UBND huyện với nhà đầu tư các cụm công nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn huyện về tiến độ xây dựng hạ tầng và tiến độ thu hút đầu tư.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân Lê Đình Hải phát biểu chỉ đạo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Đình Hải, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thọ Xuân đánh giá cao sự chủ động của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, sớm tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2025. Đồng thời, thống nhất với dự thảo Kế hoạch năm 2025 mà UBND huyện đã triển khai tại hội nghị.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực; Trong đó lưu ý UBND huyện, các phòng, ngành, cơ quan, đơn vị, các xã - thị trấn tuyệt đối không được chủ quan, không thoả mãn với kết quả đạt được; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, nêu cao tính chủ động, khắc phục tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2025 ngay từ những ngày đầu năm mới.

Trên cơ sở chỉ tiêu giao năm 2025 của UBND tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị UBND huyện rà soát, đối chiếu để có tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, HĐND huyện điều chỉnh với tinh thần không bỏ sót, các chỉ tiêu không thấp hơn chỉ tiêu tỉnh giao.

Ngay sau hội nghị, hoàn thiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ngành, các xã - thị trấn triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2025.

