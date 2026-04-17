Thiệu Hóa tăng cường tuyên truyền phòng, chống đuối nước và kỹ năng an toàn cho học sinh

Trước thực trạng tai nạn đuối nước gia tăng, xã Thiệu Hóa đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống tai nạn đuối nước, kỹ năng sơ cấp cứu và phòng cháy chữa cháy cho học sinh và giáo viên trên địa bàn.

Học sinh Trường THCS Vạn Hà được tham gia, trải nghiệm thực hành phòng cháy, chữa cháy.

Ngày 17/4, tại Trường THCS Vạn Hà, UBND xã Thiệu Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và Công an xã Thiệu Hóa tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng, chống đuối nước cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Các em học sinh được hướng dẫn thực hành kỹ năng cứu người bị đuối nước.

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy, chữa cháy; chỉ ra các nguyên nhân dễ dẫn đến cháy, nổ trong trường học và khu dân cư; hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và thoát nạn an toàn. Học sinh và giáo viên còn được trực tiếp tham gia thực hành sử dụng bình chữa cháy, trải nghiệm các tình huống giả định nâng cao khả năng xử lý khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn học sinh cách mặc áo phao.

Đối với nội dung phòng, chống đuối nước, các em học sinh được trang bị kiến thức về nguyên nhân, nguy cơ dẫn đến tai nạn, đặc biệt khi tham gia hoạt động tại khu vực sông, suối, ao, hồ; đồng thời được hướng dẫn kỹ năng nhận biết tình huống nguy hiểm, cách phòng tránh và sơ cứu ban đầu. Thông qua hình thức giao lưu, hỏi - đáp và xử lý tình huống, học sinh tích cực tham gia, mạnh dạn trả lời câu hỏi; thực hành các kỹ năng cứu người bị đuối nước an toàn, nguyên tắc khi tham gia bơi lội, kỹ năng tập bơi cũng như sử dụng áo phao, phao cứu sinh.

Cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn kỹ năng sử dụng dây cứu người trong tình huống đuối nước.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và phòng, chống đuối nước, nhất là trong dịp nghỉ hè sắp tới; đồng thời lan tỏa ý thức trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em.

Thanh Mai (CTV)