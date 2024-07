Thiệu Hóa sẵn sàng cho Giải bóng đá Nhi đồng - Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024

Nhân dịp chuẩn bị tổ chức Giải bóng đá Nhi đồng - Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024, Báo Thanh Hóa có bài phỏng vấn đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu, Phó Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa về công tác đăng cai tổ chức của địa phương.

Sân vận động huyện Thiệu Hóa đã cơ bản hoàn thành, kịp thời phục vụ cho giải. Ảnh: M.C

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết lý do huyện Thiệu Hóa tiếp tục đăng cai tổ chức Giải bóng đá Nhi đồng - Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu: Xác định phát triển các hoạt động văn hóa, TDTT luôn gắn liền với việc phát triển kinh tế - xã hội, vì vậy, những năm qua, huyện Thiệu Hóa đã dành sự quan tâm phát triển phong trào TDTT mà trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030, đặc biệt là Đề án "Phát triển bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa” giai đoạn 2021-2025. Bóng đá là môn thể thao "vua" luôn được yêu thích và thu hút số lượng người tham gia tập luyện đông nhất trên địa bàn huyện. Hàng trăm CLB bóng đá phong trào đã ra đời, hoạt động thường xuyên tại tất cả các xã, thị trấn. Trên địa bàn huyện cũng đã có nhiều sân bóng cỏ tự nhiên, cỏ nhân tạo ra đời đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân ở nhiều lứa tuổi, đối tượng khác nhau. Huyện đã duy trì tổ chức giải bóng đá cấp huyện hàng năm để tạo sân chơi cho các đội bóng, CLB trên địa bàn được giao lưu, thi đấu, qua đó phát triển rộng rãi phong trào. Đặc biệt, trong những năm gần đây, huyện đã quan tâm tạo điều kiện để phát triển mô hình bóng đá cộng đồng dành cho thiếu niên, nhi đồng. Các đội bóng dành cho lứa tuổi từ 6 đến 11 đã được hình thành từ các lớp bóng đá cộng đồng tại cơ sở. Những cầu thủ năng khiếu, chất lượng được tuyển chọn vào các đội tuyển U8 và U10 của huyện để tham gia giải cấp tỉnh.

Năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên huyện Thiệu Hóa vẫn quyết tâm đăng cai tổ chức Giải bóng đá nhi đồng - Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ II. Bởi đây là giải đấu quan trọng bậc nhất trong năm của bóng đá nhi đồng xứ Thanh. Giải đấu đã khẳng định được chất lượng, uy tín ngay từ lần tổ chức đầu tiên và thực sự là bệ phóng cho tài năng bóng đá tỉnh nhà. Bên cạnh đó, huyện cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác tổ chức các giải TDTT cấp tỉnh, cấp quốc gia những năm trước như: Giải bóng đá tỉnh Thanh Hóa - Cúp Halida - Huda; vòng loại giải bóng đá U19 quốc gia; môn bóng đá trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn tỉnh... Đây chính là cơ sở quan trọng để huyện Thiệu Hóa quyết định tiếp tục đăng cai Giải bóng đá Nhi đồng - Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III, năm 2024.

Phóng viên: Giải bóng đá Nhi đồng Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III năm 2024 sắp diễn ra, huyện Thiệu Hóa đã chuẩn bị như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu: Sau khi được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Thanh Hóa thống nhất chủ trương cho huyện Thiệu Hóa tiếp tục đăng cai Giải bóng đá Nhi đồng - Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan, tiếp tục đầu tư, cải tạo nâng cấp hệ thống cơ sở vật chất để góp phần nâng cao chất lượng, nâng tầm giải đấu. Trong đó, nhà thi đấu của huyện đã hoàn thiện 100% công tác sửa chữa, nâng cấp về mặt sân thi đấu, khu vực khán đài, hệ thống âm thanh, ánh sáng, các trang thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác tổ chức, điều hành giải đấu. So với giải lần trước, điều kiện tại nhà thi đấu - địa điểm chính tổ chức giải đã được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu mới của giải năm nay.

Để chuẩn bị cho giải đấu, huyện đã hoàn thành việc cải tạo sân vận động khi thay thế hoàn toàn cỏ tự nhiên bằng cỏ nhân tạo hiện đại. Sau một thời gian thi công, sân vận động huyện đã hoàn thành các hạng mục để kịp phục vụ cho giải. Việc sân vận động huyện được thay mới bằng cỏ nhân tạo hiện đại, có hệ thống ánh sáng; nhà thi đấu TDTT hoàn thành việc nâng cấp sẽ tạo ra sự hoàn chỉnh về cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu tổ chức giải, nhất là khi năm nay số đội bóng tăng cao kỷ lục, sẵn sàng cho phương án có thể sẽ phải thi đấu vào buổi tối.

Phóng viên: Giải bóng đá Nhi đồng - Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024 sẽ có số lượng vận động viên và đội bóng tham gia đông nhất từ trước tới nay, xin đồng chí cho biết việc bảo đảm nơi lưu trú, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm, công tác y tế trong suốt thời gian diễn ra giải?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu: Năm nay, số lượng các đội bóng tham gia tăng cao, thời gian tổ chức giải dài hơn, tuy vậy, huyện Thiệu Hóa hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu lưu trú của tất cả các đoàn. Để tạo điều kiện tốt nhất cho các đội bóng về tham dự giải, UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát tất cả các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ ăn uống; yêu cầu cam kết không tăng giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các điều kiện an toàn khác.

Về công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, UBND huyện chỉ đạo lực lượng công an xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong suốt thời gian tổ chức giải. Ngoài ra, UBND huyện còn triểu khai phương án điều động 50 đoàn viên hướng dẫn cho các đội trong thời gian lưu trú và tham dự giải tại huyện. UBND huyện đã điều động các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện chia thành 2 tổ tham gia chăm sóc các vận động viên trong các trận đấu diễn ra. Ngoài ra điều động xe cứu thương thường trực trong các trận thi đấu.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về công tác tuyên truyền trước, trong và sau giải; công tác phối hợp chuẩn bị lễ khai mạc, bế mạc giải để tạo ra sức lan tỏa tích cực, qua đó tiếp tục khẳng định uy tín của đơn vị đăng cai và của giải đấu.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu: Để tổ chức thành công Giải bóng đá Nhi đồng - Cúp Báo Thanh Hóa lần thứ III - năm 2024, sau khi có kế hoạch của Ban tổ chức tỉnh, UBND huyện đã chủ động chỉ đạo các phòng, cơ quan chuyên môn, các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau giải bóng; nhằm tạo sức lan tỏ rộng khắp trên địa bàn huyện về giải bóng đá nhi đồng lần này. Huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch và sớm triển khai công tác tuyên truyền trên nhiều phương diện, nhiều hình thức phong phú và đa dạng bằng hệ thống truyền thanh, truyền hình; phối hợp với ban tổ chức cấp tỉnh treo băng rôn, khẩu hiệu trực quan trên các tuyến phố chính của thị trấn Thiệu Hóa và các địa phương lân cận, cũng như các tuyến quốc lộ, đường tỉnh qua huyện.

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn xây dựng chương trình tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên trên các nền tảng số, có đề cương tin bài, video giới thiệu, quảng bá về giải đấu để Nhân dân trên địa bàn huyện biết và tới cổ vũ cho giải đấu năm nay. Qua công tác tuyên truyền, huyện cũng đã kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp trên địa bàn tài trợ cho giải.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết mục tiêu của các đội bóng U8 và U10 Thiệu Hóa tại giải năm nay?

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiểu: Là đơn vị đăng cai, với mục tiêu duy trì phong trào TDTT, đặc biệt là phong trào bóng đá phát triển ngày càng rộng khắp, thu hút nhiều lứa tuổi tham gia; UBND huyện cũng đã giao trách nhiệm cho các phòng chuyên môn phụ trách tuyển chọn 2 đội bóng tham gia (đội bóng U8 và U10). Các đội bóng đã được xây dựng và huấn luyện bởi các HLV có chuyên môn, kinh nghiệm, thành viên các đội đều là những cầu thủ xuất sắc, tiêu biểu nhất hiện nay của huyện. Hai đội U8 và U10 của huyện Thiệu Hóa cũng đã thường xuyên giao lưu thi đấu trong tỉnh, tham gia các giải đấu như Festval bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa, các giải thể thao của ngành giáo dục...

Mục tiêu của hai đội bóng U8 và U10 Thiệu Hóa đó là phấn đấu cải thiện vị trí, thành tích để có huy chương tại giải năm nay.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mạnh Cường (thực hiện)