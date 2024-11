Thiệu Hoá quán triệt, triển khai Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy”

Ngày 13/11, UBND huyện Thiệu Hóa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Đề án xây dựng “Xã, phường, thị trấn, huyện, thị xã, thành phố không ma túy” trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2024-2025, tại huyện Thiệu Hoá.

Toàn cảnh hội nghị.

Thời gian qua, huyện Thiệu Hóa đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiều giải pháp, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành đối với công tác đấu tranh phòng, chống và kiểm soát ma tuý. Các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, qua đó phát huy tốt vai trò của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác đấu tranh, phòng, chống ma tuý.

Chủ tịch UBND huyện Hoàng Trọng Cường, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 huyện Thiệu Hoá khai mạc hội nghị.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục phòng, chống ma tuý được đẩy mạnh; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ ngày càng phát triển mạnh mẽ, tạo nên khí thế sôi nổi trong phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội.

Công tác đấu tranh kiểm soát, bắt giữ, điều tra xử lý tội phạm về ma túy đạt nhiều kết quả, triệt phá nhiều đường dây, tụ điểm phức tạp về ma túy; góp phần kiềm chế, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn ma túy, đảm bảo ANTT, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Để đạt được mục tiêu của đề án, huyện Thiệu Hóa huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, kiên quyết không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy.

Tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng người sau cai nghiện, đối tượng chấp hành xong hình phạt tù về ma túy; quyết tâm hoàn thành việc xây dựng 100% xã, thị trấn không ma túy theo tiêu chí của Bộ Công an, Công an tỉnh trong năm 2025.Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, làm rõ vai trò của công tác đấu tranh phòng, chống ma túy đối với phát triển kinh tế - xã hội; phân tích, đánh giá hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy hiện nay cũng như vai trò của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể trong phòng chống tội phạm về ma túy; những tồn tại, hạn chế và các giải pháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Bí thư Huyện ủy Thiệu Hoá Nguyễn Văn Biện phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Biện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống và kiểm soát ma túy; quán triệt, thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 25 ngày 8/11/2024 của Ban Thường vụ huyện ủy. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy bằng nhiều hoạt động thiết thực; phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy. Xem đây là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó lực lượng Công an huyện đóng vai trò nòng cốt; quyết tâm hoàn thành 100% xã, thị trấn không ma túy theo tiêu chí của Bộ Công an và Công an tỉnh trong năm 2025.

Quang Minh (CTV)