Thiên tai và trách nhiệm của cán bộ

Mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn Thanh Hóa, nước sông dâng cao, sạt lở đất đá xảy ra trên địa bàn nhiều huyện, hàng nghìn người dân đã phải di dời đến nơi ở khác để lánh nạn. Không chỉ phải đối mặt với những khó khăn trong sinh hoạt, người dân vùng thiên tai còn phải đối mặt với rất nhiều nỗi lo lúc này.

Kiểm tra thực địa tình hình mưa lũ, sạt lở đất đá tại một số địa phương trong những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu chính quyền địa phương bám sát tình hình, có phương án tốt nhất nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng, tài sản của người dân. Đặc biệt, không để người dân chủ quan, tự ý quay trở lại nơi cư trú khi chưa an toàn... Nhận định tới đây, tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, khả năng sạt lở vẫn tiếp tục diễn ra trên diện rộng, các đồng chí đề nghị các địa phương thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét tiếp tục chỉ đạo nắm chắc tình hình để kịp thời chỉ đạo di dân khi cần thiết, không để xảy ra thiệt hại về người do lỗi chủ quan và không sâu sát. Đồng thời, nắm chắc tình hình đời sống của người dân, các thiệt hại cụ thể, để báo cáo tỉnh có phương án hỗ trợ kịp thời.

Trong và sau thiên tai là lúc mà lòng người dễ yếu mềm, rất cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chức năng và chính quyền, nhất là những cán bộ tại cơ sở - là lực lượng gần dân, hiểu dân nhất. Cán bộ nêu cao trách nhiệm sẽ hỗ trợ tốt nhất cho người dân và cán bộ thiếu trách nhiệm sẽ làm cho nỗi lo thêm lớn hơn.

Trận lũ lụt xảy ra tại tỉnh Lào Cai cách đây ít ngày là một ví dụ sống động về trách nhiệm của cán bộ cơ sở. Những cá nhân liên quan ở cả hai chiều sự việc đau lòng này đã được cơ quan chức năng đề nghị khen thưởng cũng như đình chỉ công tác để xem xét xử lý, phản ánh sinh động sự cống hiến của từng người cũng như sự vô cảm của những cá nhân có trách nhiệm nhưng lại bỏ quên trách nhiệm. Và điều quan trọng hơn là qua đó truyền đi một thông điệp, bài học về trách nhiệm, để cán bộ ở những địa phương khác soi chiếu, rút kinh nghiệm.

Thiên tai vô tình, những con người thì không thể vô tình. Một khi đã trở thành người bảo vệ quyền lợi của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của dân, phải hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Càng trong khó khăn, cán bộ càng phải chứng tỏ năng lực, phẩm chất, trách nhiệm nêu gương, linh hoạt các giải pháp ứng phó kịp thời trước các tình huống.

Yêu cầu mà các đồng chí lãnh đạo tỉnh đặt ra cho những địa bàn đang phải hứng chịu thiên tai vì thế cần được lực lượng chức năng, nhất là những cán bộ tại cơ sở thực hiện một cách đầy đủ, với trách nhiệm cao nhất, không chỉ để những cá nhân, tập thể không bị xử lý trách nhiệm, mà trên hết nhằm đảm bảo tối đa sự an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân. Thiên tai khốc liệt, nhưng ở góc độ nào đó cũng chính là phép thử năng lực, bản lĩnh của cán bộ.

Thái Minh