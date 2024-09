Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình

Để nâng cao hiệu quả chăm sóc, bảo vệ hướng tới xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện cho trẻ em, Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bảo vệ quyền trẻ em (BTNKTTMC&BVQTE) tỉnh Thanh Hóa đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em.

Đông đảo người dân ở thị trấn Hậu Lộc (Hậu Lộc), tham gia lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em”.

Theo đó, Hội BTNKTTMC&BVQTE tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tuyên truyền về phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em thông qua nhiều cách làm linh hoạt, sáng tạo, như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh; giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ thuộc Hội BTNKTTMC&BVQTE các xã, phường, thị trấn tuyên truyền cho người dân tại các buổi sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, hội đã phối hợp với Trường Đại học Hồng Đức trực tiếp tổ chức các lớp tập huấn tại nhiều xã, phường, thị trấn như phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa), xã Hoằng Phong (Hoằng Hóa), thị trấn Hậu Lộc (Hậu Lộc)... thu hút được đông đảo những người làm cha mẹ, thành viên trong gia đình, người chăm sóc trẻ ở các cơ sở mầm non tư thục và người dân ở cộng đồng tham gia.

Tại lớp tập huấn, các giảng viên đã truyền đạt nội dung liên quan đến phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em, như: các giải pháp hiệu quả bảo vệ trẻ em; trang bị các kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ; nâng cao nhận thức của phụ huynh về quyền lợi và nghĩa vụ của trẻ em; tăng cường truyền thông, tư vấn trực tiếp cho trẻ em và gia đình; tuyên truyền về phương pháp giáo dục tích cực trong thực hành làm cha mẹ hàng ngày; việc thay đổi các hành vi góp phần chống lại nạn bạo lực đối với trẻ em; tăng cường mối quan hệ và giao tiếp không bạo lực đối với trẻ em; xây dựng kỹ năng về kỷ luật không bạo lực...

Là người tham gia lớp tập huấn do Hội BTNKTTMC&BVQTE tỉnh Thanh Hóa phối hợp với địa phương tổ chức, bà Nguyễn Thị Hoa ở thị trấn Hậu Lộc (Hậu Lộc), cho biết: “Lớp tập huấn đã mang đến cho những người làm cha mẹ như chúng tôi những kiến thức, kỹ năng về vấn đề tôn trọng các quyền con người của trẻ em; cách nuôi dạy trẻ em không đòn roi, bạo lực... Đây cũng là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, các bậc làm cha mẹ và cộng đồng trong việc bảo vệ và tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi bạo lực thể chất đối với trẻ em, tạo điều kiện để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh.

Ông Triệu Huy Tạo, Chánh Văn phòng Hội BTNKTTMC&BVQTE tỉnh Thanh Hóa, cho biết: Những năm qua, mặc dù tình trạng bạo lưc đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh đã có chiều hướng giảm cả về số vụ và tần suất. Thế nhưng, đâu đó bạo lực vẫn âm ỉ trong một số gia đình và nó có thể xảy ra với trẻ em bất kỳ lúc nào. Do đó, từ khi thực hiện Dự án Nâng cao năng lực cộng đồng trong phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa” (gọi tắt là dự án) do tổ chức Terre des Hommes (CHLB Đức) tài trợ, Hội BTNKTTMC&BVQTE tỉnh Thanh Hóa đã đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về phòng, chống bạo lực thể chất đối với trẻ em thông qua nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt theo hình thức gián tiếp và trực tiếp. Từ công tác tuyên truyền, sẽ góp phần từng bước làm chuyển biến nhận thức và hành động của các tầng lớp Nhân dân về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Đồng thời nâng cao năng lực phòng ngừa, can thiệp và trợ giúp kịp thời trẻ em bị bạo lực, xâm hại. Từ đó, giảm đến mức thấp nhất các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em.

