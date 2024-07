Thị xã Nghi Sơn phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn

Chiều 29/7, UBND thị xã Nghi Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2023-2024, triển khai nhiệm vụ năm học 2024-2025.

Toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Trần Văn Thức, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng lãnh đạo thị xã Nghi Sơn dự hội nghị.

Dự hội nghị, có các đồng chí Tỉnh ủy viên: Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Thanh Hoá; Trịnh Xuân Phú, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn dự hội nghị.

Năm học 2023-2024, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền thị xã, sự quan tâm của Sở GD&ĐT Thanh Hóa, ngành GD&ĐT thị xã Nghi Sơn đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành cơ bản những nhiệm vụ và mục tiêu chủ yếu của năm học. Tỷ lệ trẻ mầm non chuyên cần đạt 95,3% trở lên. Tỷ lệ trẻ độ tuổi nhà trẻ ra lớp đạt 18.5%; trẻ mẫu giáo ra lớp đạt 92,9%, trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 100%. Cấp tiểu học, kết quả đánh giá mức độ hoàn thành các môn học cơ bản: Tiếng Việt, Toán, Tự nhiên và Xã hội, Tiếng Anh, Tin học đạt 98,3% trở lên.

Cấp THCS, chất lượng giáo dục đại trà ổn định. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, THPT điểm bình quân 3 môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh toàn thị xã đạt 5,67 điểm. Kết quả, kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh đạt 59 giải, trong đó 12 giải nhì, 26 giải ba và 21 giải khuyến khích.

Bậc THPT, kết quả tốt nghiệp THPT năm 2024 đạt 99,69%; toàn thị xã có 221 học sinh có điểm tổ hợp 3 môn xét tuyển đại học đạt 27 điểm trở lên; có 37 học sinh đạt điểm 10, có 2 học sinh có điểm cao nhì toàn quốc khối C00 đạt 29,5. Có 1 học sinh là thủ khoa khối A00 của tỉnh Thanh Hóa với tổng 29,2 điểm.

Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên được quan tâm, UBND thị xã đã xây dựng phương án khắc phục tạm việc thiếu giáo viên năm học 2023-2024; công tác đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn theo Luật Giáo dục 2019, công tác bồi dưỡng thường xuyên, nâng cao hiệu quả giảng dạy của đội ngũ giáo viên được quan tâm thực hiện hiệu quả. Trong năm học, đã có 7 trường được kiểm tra và công nhận mới chuẩn quốc gia, 18 trường công nhận lại.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm học 2024-2025, thị xã Nghi Sơn được giao 111 trường học các cấp. Trong đó, có 105 trường công lập (gồm 34 trường mầm non, 33 trường tiểu học, 29 trường THCS, 4 trường TH&THCS, 1 trường THCS&THPT, 4 trường THPT); 1 Trung tâm GDNN-GDTX và 31 Trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phường; có 6 trường ngoài công lập (1 trường TH&THCS, 5 trường mầm non) và 50 nhóm trẻ mầm non độc lập tư thục với tổng số học sinh 75.733 học sinh (tăng 2.223 học sinh so với năm học trước) với 2.065 lớp (tăng 101 lớp).

Các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho 15 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.

Năm học 2024-2025 ngành GD&ĐT thị xã tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; bậc tiểu học tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Huy động học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào lớp 6 đạt 100%. Bậc THCS nâng cao chất lượng mũi nhọn, phấn đấu đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh đứng trong tốp 10 của tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghi Sơn trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024.

Bên cạnh đó, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học và xây dựng trường chuẩn quốc gia, hoàn thành chỉ tiêu năm 2024 công nhận mới 7 trường, công nhận lại 6 trường đạt chuẩn quốc gia; thực hiện kế hoạch năm 2025 công nhận mới 6 trường, công nhận lại 6 trường đạt chuẩn quốc gia. Tăng cường công tác quản lý cơ sở vật chất, sử dụng hiệu quả tối đa cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có tại các đơn vị nhà trường. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý giáo dục và hồ sơ nhà trường...

Lãnh đạo thị xã trao giấy khen cho học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tại hội nghị, 15 tập thể và 29 cá nhân đã được Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2023-2024; UBND thị xã cũng khen thưởng cho 4 học sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

