Thị xã Nghi Sơn nỗ lực phòng, chống dịch bệnh

Thời tiết thay đổi thất thường nên một số dịch bệnh có nguy cơ bùng phát, nhất là các bệnh lây truyền qua đường hô hấp, đường tiêu hóa và các bệnh do muỗi gây ra. Trước tình hình đó, ngành y tế thị xã Nghi Sơn đã chủ động triển khai nhiều biện pháp, chủ động phòng, chống các dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.

Tiêm vắc-xin phòng bệnh cho trẻ tại Trạm Y tế phường Hải Hòa.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2024, hệ thống giám sát ghi nhận 8 ca tay, chân, miệng; 1 ca sởi; 4 ca COVID-19; 4 ca ho gà.

Xác định phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân, trong đó Trung tâm Y tế đóng vai trò nòng cốt. Do đó, hàng năm Trung tâm Y tế thị xã đã chủ động tham mưu cho UBND thị xã xây dựng và ban hành kế hoạch phòng, chống dịch bệnh chung trên địa bàn và kế hoạch cụ thể theo từng mùa, từng loại dịch bệnh. Từ đó, triển khai cụ thể xuống từng đơn vị, địa phương để Nhân dân cùng thực hiện.

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay, chân, miệng, cúm, viêm não Nhật Bản, đau mắt đỏ, thủy đậu, tiêu chảy, tả, lỵ... Trung tâm Y tế thị xã đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sẵn sàng nhân lực phòng, chống dịch; chủ động sẵn sàng cả thuốc men, dịch truyền, hóa chất, vật tư, máy móc cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, trung tâm đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên y tế phối hợp với các địa phương tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi; thường xuyên tổng vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, bể chứa nước, thu dọn các dụng cụ phế thải, phát quang bụi rậm quanh nhà. Đồng thời, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch, đủ mũi tiêm; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh mùa hè tại các hộ gia đình...

Bác sĩ Nguyễn Văn Thành, Trưởng Trạm Y tế phường Hải Thanh chia sẻ: Là địa phương có mầm bệnh sốt xuất huyết lưu hành, diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm trạm đã tham mưu cho UBND phường ban hành kế hoạch phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024; đồng thời chủ động các biện pháp để giám sát, phát hiện ca bệnh kịp thời, không để dịch bệnh lan rộng và dịch lớn xảy ra.

Còn Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn Nguyễn Thanh Tùng, cho biết: Trung tâm đã xây dựng và triển khai các kế hoạch phòng, chống dịch bệnh năm 2024 và Phương án đảm bảo công tác y tế kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Đơn vị đã tham mưu cho UBND thị xã ban hành kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh sởi năm 2024. 6 tháng đầu năm, trung tâm đã giám sát 37 lượt/19 xã, phường; thông báo nguy cơ bùng phát dịch, chỉ đạo tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết tại các xã, phường được ghi nhận chỉ số véc tơ vượt ngưỡng giám sát. Đồng thời, tham mưu, tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm chủng mở rộng năm 2024, thực hiện tốt các nội dung đảm bảo an toàn tiêm chủng tại phòng tiêm trạm y tế xã, phường. 6 tháng năm 2024, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ của thị xã đạt 41.69% so với đối tượng (tăng 6,5% so với cùng kỳ 2023), đạt 43,88% kế hoạch năm (tăng 6,8% so với cùng kỳ 2023), không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm và trường hợp tử vong trong tiêm chủng.

Với sự chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là ở thời điểm giao mùa hè - thu như hiện nay, thị xã Nghi Sơn đang nỗ lực giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm gây ra. Tuy nhiên để thực hiện có hiệu quả, người dân cũng cần thực hiện đầy đủ các nội dung khuyến cáo mà ngành y tế đưa ra như: Vệ sinh môi trường, loại bỏ các vật liệu phế thải, các dụng cụ chứa nước lâu ngày, không cho muỗi đẻ trứng; tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng dịch. Khi có dấu hiệu bất thường nghi nhiễm bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời.

Bài và ảnh: Tô Hà