Thị xã Nghi Sơn đón gần 90.000 lượt khách trong kỳ nghỉ lễ

Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 đến 4/5/2025), các khu, điểm du lịch trên địa bàn thị xã Nghi Sơn đã đón gần 90.000 lượt khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển.

Du khách đến với Khu du lịch biển Hải Hòa.

Ngay sau Lễ khai mạc Du lịch biển Nghi Sơn năm 2025 với chủ đề “Nghi Sơn biển ngọc - Khát vọng vươn xa” được tổ chức vào tối ngày 24/4, tại khu du lịch đã đón một lượng lớn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển, hòa mình vào nắng gió của biển Hải Hòa. Mới đây, ngày 25/3/2025, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 872/QĐ-UBND về việc công nhận Khu du lịch cấp tỉnh biển Hải Hòa, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, để đưa khu du lịch này trở thành một trong những trọng điểm du lịch của tỉnh Thanh Hóa.

Tại các khu, điểm du lịch như: Khu du lịch Bãi Đông, Khu du lịch Anh Phát và các điểm du lịch tâm linh, như: Đền thờ Thái sư Hoằng Quốc Công Đào Duy Từ, đền thờ Vua Quang Trung, Đền Lạch Bạng, chùa Đót Tiên, chùa Am Các... cũng đón nhiều du khách đến chiêm bái, tham quan, vãn cảnh. Bên cạnh đó, Khu du lịch sinh thái Hao Hao Green toạ lạc tại hồ Hao Hao, xã Định Hải là một điểm đến mới tại thị xã Nghi Sơn cũng đã thu hút đông đảo du khách.

Được biết, để chuẩn bị các điều kiện đón du khách trong mùa du lịch năm 2025, thị xã đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, đồng thời chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chỉnh trang, bổ sung cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, an toàn thực phẩm; ứng xử văn minh trong hoạt động du lịch, từ đó góp phần xây dựng các khu, điểm du lịch trên địa bàn an toàn, văn minh, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách.

Hiện nay, thị xã Nghi Sơn có 127 cơ sở lưu trú du lịch, trong đó có 1 khách sạn xây dựng theo tiêu chuẩn 4 sao, 6 khách sạn 3 sao, 30 khách sạn từ 1-2 sao và 90 nhà nghỉ, homestay.

Năm 2025, thị xã Nghi Sơn phấn đấu đón trên 1,5 triệu lượt khách, hướng tới phát triển du lịch theo hướng văn minh, chuyên nghiệp, hiện đại.

Sỹ Thành (CTV)