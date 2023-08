Đồn Biên phòng Trung Lý học và làm theo Bác

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng (ĐBP) Trung Lý (Mường Lát). Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tinh thần đầy trách nhiệm, khắc phục khó khăn, CBCS ĐBP Trung Lý đã giúp Nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới.

Một buổi học tại lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ cho hội viên phụ nữ bản Khằm 2, do CBCS Đồn Biên phòng Trung Lý giảng dạy.

Với phương châm “học đi đôi với làm theo”, lấy “làm theo” là thước đo đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân trong đơn vị, đảng ủy, ban chỉ huy (BCH) đơn vị đã tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW một cách đồng bộ, toàn diện, hiệu quả tới 100% CBCS đảng viên trong đơn vị. Hằng năm, mỗi đảng viên đăng ký từ 1 - 2 nội dung công việc gắn với chức trách nhiệm vụ được giao, trọng tâm vào các nhiệm vụ, như: bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo...

Thiếu tá Hoàng Ngọc Trung, Chính trị viên phó ĐBP Trung Lý, cho biết: ĐBP Trung Lý đứng chân trên địa bàn bản Táo, xã Trung Lý, có nhiệm vụ quản lý 7,776 km đường biên với 4 mốc quốc giới (từ 313 – 316); địa bàn phụ trách xã Trung Lý với 15 bản (trong đó có 11 bản là đồng bào dân tộc Mông và 4 bản đồng bào dân tộc Thái và Mường sinh sống). Thực hiện các phong trào thi đua học và làm theo Bác, BCH đồn thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ đường biên, mốc giới; phối hợp chặt chẽ với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới nước bạn Lào tổ chức tuần tra song phương. Duy trì cơ chế hội ngộ, hội đàm, thông tin trao đổi tình hình bảo vệ biên giới cho nhau. Qua đó, kịp thời tham mưu, chỉ đạo, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biên giới không để bị động, bất ngờ giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

CBCS trong đơn vị luôn phát huy tinh thần, trách nhiệm của lực lượng biên phòng, thường xuyên xuống cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở; giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo. Giải quyết tốt các hoạt động liên quan đến tình hình an ninh trật tự khu vực biên giới, làm tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tuyên truyền pháp luật được 36 buổi/15 bản với 2.230 lượt người tham gia. Vận động Nhân dân tự giác giao nộp được 41 khẩu súng và 1 nòng súng tự chế các loại. Phát hiện, bắt giữ 10 vụ với 13 đối tượng có hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy. Xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ với 2 đối tượng về hành vi “Không khai báo, không đăng ký với cơ quan, người có thẩm quyền về việc tạm trú trong khu vực biên giới đất liền"...

Ngoài ra, học tập phong cách gần dân, gắn bó với Nhân dân của Bác, BCH đồn chỉ đạo CBCS chủ động nghiên cứu nắm vững địa bàn, phong tục, tập quán, phân công 24 đồng chí đảng viên, phụ trách 117 hộ gia đình trên địa bàn. Các đảng viên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, sở trường của mình, cùng với cấp ủy triển khai và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bằng tình cảm và trách nhiệm của mình, cùng với sự quan tâm của cấp trên, sự giúp đỡ của các tổ chức chính trị xã hội, từ đầu năm 2023 đến nay, đơn vị đã trao, tặng con giống cho 18 hộ gia đình, với tổng số 650 con ngan, con vịt và 5 con lợn. Thực hiện chương trình “Nâng bước em tới trường” và mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”, đơn vị tiếp tục đỡ đầu 5 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (trong đó có 1 học sinh nước bạn Lào và 1 cháu ở tại đơn vị), mỗi tháng 500 nghìn đồng/cháu. Trao kinh phí hỗ trợ Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” cho 9 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” năm 2023; đơn vị đã phối hợp với Hội LHPN huyện, Hội LHPN xã Trung Lý tổ chức khai giảng 1 lớp xóa mù chữ, xóa tái mù chữ cho hội viên phụ nữ bản Khằm 2 với hơn 30 học viên. Tổ chức chương trình “Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản” bằng các hoạt động văn hóa, văn nghệ và trao tặng quà của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho lãnh đạo chủ chốt cấp xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín, người bảo vệ cột mốc, các đơn vị đứng chân trên địa bàn... Qua đó, góp phần động viên Nhân dân tích cực tham gia cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương và BĐBP bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Bài và ảnh: Tiến Đạt