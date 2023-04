Thủ môn Thanh Hóa lọt tầm ngắm của HLV Troussier; Trọng tài ngoại điều hành trận Đông Á Thanh Hoá gặp TP Hồ Chí Minh

Tin vắn nổi bật: - MU bị "hét" giá 130 triệu bảng cho Bellingham - Cựu trung vệ Jamie Carragher đã lên tiếng chỉ trích hậu vệ Ben Chilwell của Chelsea sau khi anh này nhận thẻ đỏ vì đẩy Rodrygo trong trận thua 0-2 trước Real Madrid. Việc thi đấu thiếu người khiến The Blues không thể lật ngược được tình thế. - Theo tờ The Mirror, Chelsea bất ngờ muốn chiêu mộ Cristiano Ronaldo. Sau trận thua Real, The Blues cho thấy họ đang gặp khủng hoảng trên hàng công khi thiếu một sát thủ đích thực trong khi CR7 vẫn đang "nổ súng" đều đặn ở Al-Nassr. Thực tế là Chelsea đã nhiều lần muốn chiêu mộ Ronaldo nhưng bất thành.