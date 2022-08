Thanh Hóa lần đầu đăng cai Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ Quốc gia

Sáng 4-8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tổ chức Giải Vô địch xe đạp đường trường và địa hình trẻ Quốc gia lần thứ 27 - năm 2022. Đây là lần đầu tiên tỉnh Thanh Hóa đăng cai giải đấu này.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự - Trưởng Ban Tổ chức giải địa phương chỉ trì hội nghị.

Giải diễn ra từ ngày 14 đến 24-8 tại 2 địa điểm là TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn. Đây là sự kiện thể thao quan trọng trong năm của bộ môn xe đạp, do Tổng cục TDTT, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan dự hội nghị.

Giải đấu được xem là đợt sát hạch quan trọng để các địa phương, đơn vị đánh giá công tác đào tạo VĐV trẻ, qua đó tiếp tục tuyển chọn, bổ sung các VĐV tài năng để đào tạo tham gia các giải đấu quốc gia, quốc tế, đồng thời góp phần phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn xe đạp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và cả nước. Đồng thời qua giải cũng giúp Đội tuyển xe đạp quốc gia bổ sung những nhân tố mới chất lượng.

Lễ khai mạc giải sẽ diễn ra vào ngày 16-8 tại đường Hồ Xuân Hương (TP Sầm Sơn). Lễ bế mạc diễn ra vào ngày 24-8 tại TP Thanh Hóa.

Đại diện UBND TP Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tham gia giải dự kiến có hơn 300 vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV) của 15 đoàn đến từ các tỉnh, thành, ngành trên cả nước. Các VĐV tranh tài ở các nội dung thi đấu xe đạp đường trường và địa hình thuộc 2 nhóm tuổi gồm 16 tuổi trở xuống và 17-18.

Giải năm nay có thêm nội dung mới là đổ đèo cá nhân nam, nữ lứa tuổi dưới 18 xe đạp địa hình. Giải có tổng số 36 bộ huy chương của nội dung xe đạp đường trường và 18 bộ huy chương của nội dung địa hình.

Nội dung xe đạp đường trường sẽ tổ chức tại TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn, nội dung xe đạp địa hình sẽ tổ chức tại khu vực Đồi Quyết Thắng (phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa).

Đại diện UBND TP Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức địa phương đã triển khai nhiệm vụ cho các tiểu ban, thanh viên Ban Tổ chức, các ngành, địa phương có liên quan, trong đó đặc biệt chú trọng tới công tác khảo sát đường đua thuộc các nội dung thi đấu xe đạp đường trường từ TP Thanh Hóa đi Sầm Sơn, gồm các nội dung tính giờ cá nhân, đồng đội; các cự ly đường trường, đặc biệt là nội dung xuất phát đồng hành 120 km của nam và 60 km của nữ theo lộ trình TP Sầm Sơn - TP Thanh Hóa - TP Sầm Sơn. Khảo sát và bảo đảm điều kiện tốt nhất cho khu vực Đồi Quyết Thắng - nơi tổ chức các nội dung thi đấu xe đạp địa hình.

Đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với TP Thanh Hóa, TP Sầm Sơn điều động, bố trí lực lượng, thực hiện các phương án cấm đường, phân luồng giao thông, bảo đảm tính hợp lý, an toàn, thông suốt trong quá trình tổ chức giải; phối hợp cùng lực lượng trọng tài mô tô trên đường đảm bảo an toàn cho các VĐV trong quá trình thi đấu.

TP Thanh Hóa và TP Sầm Sơn bố trí địa điểm lưu trú cho ban tổ chức, trọng tài, các đoàn tham gia giải, bảo đảm tốt an ninh - trật tự, công tác hỗ trợ y tế; bảo đảm phòng, chống dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra giải.

Công tác tuyên truyền, giới thiệu về giải đấu được thực hiện trước và trong suốt thời gian diễn ra giải.

Đại diện bô môn xe đạp Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Giải vô địch Xe đạp đường trường và địa hình trẻ Quốc gia lần thứ 27 - năm 2022 là dịp để nâng cao vị thế và tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, lịch sử, địa lý, du lịch và thể thao đặc sắc của xứ Thanh nói chung, TP Sầm Sơn và TP Thanh Hóa nói riêng đến bạn bè trong nước.

Bộ môn xe đạp Thanh Hóa có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng VĐV, chuyên môn để tham gia giải với mục tiêu giành thành tích cao nhất.

