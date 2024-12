The Premium nâng tầm chuẩn sống thượng lưu cho cư dân Thanh Hóa

The Premium (Khu đô thị Vinhomes Star City, phường Đông Hải, TP Thanh Hóa) với kiến trúc tinh tế, hệ thống tiện ích, cảnh quan đẳng cấp không chỉ mang đến không gian sống hoàn hảo mà còn nâng tầm phong cách sống thượng lưu cho cộng đồng tại xứ Thanh.

Sống hiện đại giữa đô thị phồn hoa

Là mảnh ghép nổi bật của phân khu cao tầng chuẩn Nhật The Kyoto thuộc khu đô thị Vinhomes Star City, The Premium, gồm hai tòa tháp K3 và K5, nhanh chóng thu hút sự chú ý của những khách hàng có gu. Nơi đây được xem là điểm hẹn an cư sang - xịn bậc nhất xứ Thanh.

The Premium nằm trong phân khu cao tầng phong cách Nhật The Kyoto, nổi bật với kiến trúc và tiện ích độc đáo.

Nhìn từ bên ngoài, The Premium hiện lên sang trọng với sự kết hợp hoàn hảo giữa kiến trúc hiện đại, tối giản mà tinh tế. Các căn hộ được bố trí tối ưu theo từng không gian, đảm bảo sự thanh thoát cùng tầm nhìn khoáng đạt, rộng mở.

Bên trong căn hộ, từng chi tiết được chăm chút tỉ mỉ, từ vật liệu đến màu sắc, hài hòa giữa nét hiện đại với vẻ đẹp bền vững vượt thời gian. Chủ đầu tư ưu tiên sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, điển hình phải kể đến sàn SPC với nhiều ưu điểm như chống mối mọt, mục nát, chống trầy xước, chống thấm nước và dễ dàng lắp đặt, vệ sinh.

Điểm nhấn vượt trội của các căn hộ The Premium là ứng dụng công nghệ SmartHome. Theo đó, tất cả các đồ dùng như điều hòa, đèn, bình nóng lạnh, robot hút bụi, camera an ninh... đều được kết nối với nhau thông qua wifi hoặc mạng 4G và được điều khiển bằng smart-phone, máy tính bảng... Thông qua công nghệ hiện đại này, gia chủ có thể có thể kiểm soát, quản lý 24/7 các thiết bị trong nhà từ bất kỳ nơi đâu.

Không gian sống tiện nghi, sang trọng tại The Premium.

Là dòng sản phẩm căn hộ cao cấp nên tiêu chuẩn bàn giao của The Premium cũng được đánh giá vượt trội hơn so với nhiều dự án tại Thanh Hóa hiện nay. Các căn hộ tại đây đều được bàn giao thiết bị nội thất liền tường đến từ các thương hiệu danh tiếng trong nước và quốc tế, mang lại những giá trị sống đẳng cấp cho gia chủ.

Sống đẳng cấp cùng những giá trị vượt trội

Không chỉ mang dấu ấn kiến trúc tinh tế và tiêu chuẩn bàn giao hiện đại, The Premium còn được tích hợp những tiện ích thời thượng, mang đến cho cư dân một cuộc sống đẳng cấp khó tìm thấy ở nhiều dự án khác. Với The Premium, chỉ cần đặt chân về nhà, cư dân như bước vào một thế giới khác với nhịp sống thanh bình giữa thiên nhiên nhưng vẫn giàu năng lượng.

Cư dân muốn chiêm nghiệm giá trị khác biệt của cuộc sống có thể tìm đến vườn treo tầng không độc đáo nối giữa hai tòa K3 và K5. Đây được xem là biểu tượng của sự hòa quyện giữa nghệ thuật và thiên nhiên. Mỗi chủ nhân vừa được thư giãn, đánh thức cảm xúc nguyên bản, vừa tận hưởng trọn vẹn chất sống gần gũi giữa thiên nhiên thuần khiết.

Không chỉ vậy, cư dân The Premium còn sở hữu đặc quyền sống xanh nhờ công viên Nhật nội khu với cảnh quan đặc trưng của xứ Phù Tang. Cộng đồng cư dân thành đạt có thể cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện, rèn luyện sức khỏe ngay bên thềm nhà.

Chuỗi tiện ích hiện đại tại The Premium mang đến chuẩn sống cao cấp cho cư dân Thanh Hoá.

Đặc biệt, sau những giờ làm việc căng thẳng, cư dân có thể tái tạo năng lượng nhờ bể bơi resort ngoài trời, hồ cảnh quan hay các khu tập gym, yoga... được bố trí ngay trong tòa nhà. Mỗi cuối tuần, cả gia đình có thể cùng nhau thư giãn, gia tăng sự gắn kết giữa các thành viên và tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi đúng nghĩa.

The Premium còn nâng cấp trải nghiệm sống cho cư dân bằng loạt dịch vụ tiện ích ngay dưới chân nhà, như khu thương mại dịch vụ, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec hiện đại, trường học Vinschool với các chương trình giáo dục toàn cầu... đáp ứng tiêu chuẩn sống khắt khe của nhóm khách hàng cao cấp. Ngoài ra còn phải kể đến hệ thống tiện ích chung trong toàn khu đô thị như chuỗi 4 công viên chủ đề rộng tới 7,4ha, hệ thống các sân vui chơi, sân tập thể thao đa dạng bộ môn...

Đặc biệt, với kinh nghiệm quản lý, vận hành bài bản của Vinhomes, cuộc sống của các cư dân tại The Premium sẽ được đảm bảo về mọi mặt, từ hệ thống an ninh, an toàn hiện đại đến lối sống văn minh, gắn kết được duy trì bằng các hoạt động cộng đồng bổ ích. Đây cũng là điểm cộng thúc đẩy nhiều khách hàng tại Thanh Hóa lựa chọn The Premium làm chốn an cư.

Nguyễn Lương