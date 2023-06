(Baothanhhoa.vn) - Ngày 22/6, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ký thỏa thuận khởi động quy trình công nhận máy bay quân sự do hai bên sản xuất đủ an toàn để bay nhằm tăng cường hợp tác song phương về an toàn hàng không.

{title} NATO và Hàn Quốc ký thỏa thuận công nhận sự an toàn của máy bay Ngày 22/6, Cơ quan Quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) cho biết, tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), nước này và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã ký thỏa thuận khởi động quy trình công nhận máy bay quân sự do hai bên sản xuất đủ an toàn để bay nhằm tăng cường hợp tác song phương về an toàn hàng không. Đại diện của NATO và Hàn Quốc tại lễ ký kết ở trụ sở của NATO tại Brussels. Ảnh: Yonhap Theo DAPA, khả năng bay là một thước đo quan trọng chứng tỏ một chiếc máy bay có thể đảm bảo chuyến bay an toàn. Nếu quá trình công nhận song phương hoàn tất, NATO sẽ công nhận giấy chứng nhận đủ điều kiện bay mà Chính phủ Hàn Quốc cấp cho một chiếc máy bay do nước này sản xuất. Hàn Quốc là quốc gia châu Á đầu tiên tìm kiếm sự công nhận lẫn nhau về chứng nhận đủ điều kiện bay với NATO. NATO hiện có các thỏa thuận công nhận lẫn nhau với các nước Mỹ, Tây Ban Nha, Pháp và Australia. Cục trưởng Cục Xúc tiến công nghiệp quốc phòng thuộc DAPA Kim Jheenong đã bày tỏ kỳ vọng rằng, sự công nhận lẫn nhau giữa Hàn Quốc và NATO nếu được thực hiện sẽ giúp nâng cao khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu máy bay của Hàn Quốc. Hương Giang (Theo Yonhap)

Hương Giang (Theo Yonhap)

Từ khóa: Hàn quốcMáy bayChâu ÁThỏa thuậnQuốc phòngChương trìnhMáy bay quân sựCơ quan quản lýcông nghiệp quốc phòngChính phủ Hàn Quốc