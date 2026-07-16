Thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX: Thẳng thắng và trách nhiệm

Xuyên suốt trong phần thảo luận tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIX chiều 16/7, cả tại nghị trường và bên lề hành lang, các đại biểu đã tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến đi thẳng vào trọng tâm những “điểm nghẽn”, “nút thắt” đang đặt ra trong quá trình phát triển của tỉnh. Từ đó hiến kế, đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, đột phá, nhằm tạo động lực mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và cả nhiệm kỳ 2026-2031.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tòn đọng kéo dài; giải ngân 100% vốn đầu tư công; đưa các dự án lớn đi vào hoạt động tạo động lực cho tăng trưởng... là những giải pháp được các đại biểu trao đổi sôi nổi để hướng tới mục tiêu tăng trưởng những tháng cuối năm 2026.

Hay phát triển văn hóa tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng cũng được các đại biểu tham gia kỳ họp rất quan tâm.

Nhóm PV