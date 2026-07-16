Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 16/7, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại phường Hàm Rồng và phường Hạc Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm hỏi, động viên thương binh Lê Thế Môn, trú tại phường Hàm Rồng.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Đỗ Thị Toán, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đến thăm ông Lê Thế Môn, thương binh 27%, trú tại phường Hàm Rồng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của thương binh, bệnh binh, gia đình người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn công tác tặng quà cho gia đình thương binh Lê Thế Môn.

Thương binh Lê Thế Môn hiện tuổi cao, sức khỏe giảm sút, thường xuyên đau ốm; gia đình còn có con gái bị ảnh hưởng bởi chất độc hóa học. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng gia đình luôn phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái thăm hỏi bà Nguyễn Thị Lễ, mẹ liệt sĩ Hoàng Văn Trung, trú tại phường Hạc Thành.

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cùng đoàn công tác đã đến thăm bà Nguyễn Thị Lễ, mẹ liệt sĩ Hoàng Văn Trung, trú tại phường Hạc Thành. Đồng chí thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà cho bà Nguyễn Thị Lễ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng công lao, sự hy sinh của các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng. Chăm lo người có công không chỉ là trách nhiệm chính trị mà còn là đạo lý, truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chụp ảnh lưu niệm với gia đình bà Nguyễn Thị Lễ.

Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo; động viên các thế hệ trẻ tích cực học tập, lao động, cống hiến, góp phần xây dựng quê hương Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; thường xuyên rà soát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hoàn cảnh các gia đình chính sách, nhất là những trường hợp khó khăn, để có giải pháp hỗ trợ thiết thực, góp phần nâng cao đời sống người có công. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Minh Hiếu