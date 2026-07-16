Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam

Sáng 16/7, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiếp và làm việc với ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam cùng thành viên đoàn công tác để trao đổi về tình hình hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP); đồng thời trao đổi các định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chủ trì tiếp và làm việc với Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam.

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trịnh Huy Triều, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam cùng thành viên đoàn công tác.

Tại buổi làm việc, ông Egashira Hideaki cảm ơn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, đồng hành và tạo điều kiện cho các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Idemitsu trên địa bàn.

Ông Egashira Hideaki cho biết, Idemitsu là tập đoàn năng lượng hàng đầu của Nhật Bản, hoạt động tại Việt Nam từ năm 1989. Hiện Việt Nam là thị trường lớn nhất của tập đoàn ngoài Nhật Bản. Bên cạnh Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Idemitsu còn đầu tư trong các lĩnh vực khai thác khí, bán lẻ xăng dầu, sản xuất dầu nhờn, năng lượng tái tạo, nhiên liệu sinh khối và các sáng kiến giảm phát thải carbon.

Ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Thông tin về Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, ông Egashira Hideaki cho biết, sau đợt bảo dưỡng tổng thể năm 2023, nhà máy duy trì vận hành ổn định ở công suất cao, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và tài chính. Năm tài chính 2025, Nhà máy đã đóng góp lớn vào ngân sách cho tỉnh Thanh Hóa.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam cũng thông tin về những khó khăn phát sinh do biến động địa chính trị, ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô trong thời gian qua. Tuy nhiên, với sự phối hợp giữa Chính phủ Nhật Bản, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) và các đối tác, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vẫn duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước.

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đối với hoạt động của dự án; đồng thời khẳng định doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác nâng cao năng lực cạnh tranh của nhà máy, cải thiện tình hình tài chính, mở rộng các lĩnh vực hợp tác về chuyển đổi năng lượng, phát triển nhiên liệu sạch, tín chỉ carbon và các giải pháp phát triển bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chào mừng đoàn công tác Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa; đánh giá cao những đóng góp của Tập đoàn Idemitsu đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung và tỉnh Thanh Hóa nói riêng; ghi nhận những nỗ lực của Idemitsu cùng các đối tác trong việc chủ động tìm kiếm nguồn dầu thô thay thế, duy trì hoạt động ổn định của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn trước những biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Thanh Hóa đang hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc và trung tâm lớn về công nghiệp, năng lượng, logistics và dịch vụ của khu vực. Tỉnh luôn xác định thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của địa phương và sẽ tiếp tục đồng hành, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ pháp luật để các doanh nghiệp, trong đó có Idemitsu hoạt động hiệu quả, phát triển lâu dài.

Quang cảnh buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đối tác bảo đảm nguồn cung dầu thô ổn định, duy trì công suất vận hành của Nhà máy ở mức cao, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất, kinh doanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động, để Dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn phát triển ổn định, bền vững trong dài hạn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng mong muốn Idemitsu mở rộng hợp tác với Thanh Hóa trong các lĩnh vực có thế mạnh như chuyển đổi năng lượng, năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải carbon, phát triển tín chỉ carbon trong nông nghiệp, vật liệu mới, hóa chất công nghệ cao và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tỉnh Thanh Hóa sẵn sàng phối hợp với doanh nghiệp nghiên cứu các cơ hội hợp tác mới phù hợp với định hướng phát triển xanh và mục tiêu phát thải ròng bằng “0” của Việt Nam vào năm 2050.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng quà lưu niệm ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam.

Ông Egashira Hideaki, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam tặng quà lưu niệm Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Công ty TNHH Idemitsu Việt Nam.

Khẳng định Nhật Bản là đối tác quan trọng của Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tin tưởng quan hệ hợp tác giữa tỉnh và Tập đoàn Idemitsu sẽ tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển của Thanh Hóa và quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nhật Bản.

Minh Hiếu