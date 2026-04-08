Thảo luận, cho ý kiến về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030

Sáng 8/4, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp chuyên đề UBND tỉnh tháng 4/2026 để nghe và cho ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các đơn vị liên quan.

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 5 năm giai đoạn 2021-2025, phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, dự thảo Kế hoạch đã đề ra mục tiêu tổng quát cho giai đoạn 2026-2030 là:

Duy trì tốc độ tăng trưởng hàng năm của tỉnh ở mức 2 con số; chuyển mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm lớn của khu vực và cả nước về công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, nông nghiệp quy mô lớn giá trị gia tăng cao, du lịch, dịch vụ logistics.

Phát triển đột phá khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; duy trì Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo (PII) và Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh (DTI) hằng năm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Phát triển giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa; giữ vững thành tích giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước; đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trung tâm về dịch vụ y tế kỹ thuật cao của khu vực Bắc Trung bộ.

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả các nguồn tài nguyên và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Giữ vững ổn định chính trị; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Cải thiện rõ nét đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của Nhân dân.

Phấn đấu đến năm 2030 Thanh Hóa trong nhóm tỉnh dẫn đầu cả nước, đến năm 2045 trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Giám đốc Sở Tài chính Lê Trọng Thụ trình bày dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa.

Dự thảo kế hoạch cũng xác định các mục tiêu chủ yếu của giai đoạn 2026-2030 là: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân cả giai đoạn đạt 11% trở lên; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng 3% trở lên; công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 14% trở lên; dịch vụ tăng khoảng 9% trở lên; thuế sản phẩm tăng khoảng 6% trở lên.

GRDP bình quân đầu người năm 2030 đạt 7.900 USD trở lên. Thu nhập bình quân đầu người năm 2030 đạt 90 triệu đồng trở lên.

Cơ cấu các ngành kinh tế trong GRDP đến năm 2030: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 57%; dịch vụ chiếm 33%; thuế sản phẩm chiếm 5%.

Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP năm 2030 đạt 30%. Tỷ trọng giá trị tăng thêm của công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP năm 2030 đạt 36% trở lên.

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 5 năm giai đoạn 2026-2030 đạt 840 nghìn tỷ đồng trở lên. Tốc độ tăng thu ngân sách bình quân hằng năm đạt 7% trở lên...

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Thế Anh phát biểu tại phiên họp.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại phiên họp.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, dự thảo Kế hoạch đưa ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm; giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch 5 năm, giai đoạn 2026-2030.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại phiên họp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Hùng phát biểu tại phiên họp.

Các ý kiến thảo luận tại phiên họp cơ bản đồng tình với nội dung Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 5 năm, giai đoạn 2026-2030; đồng thời phân tích làm rõ một số mục tiêu cụ thể, trong đó có mục tiêu phát triển nhà ở xã hội; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới...

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nhấn mạnh: Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2026-2030, tỉnh Thanh Hóa là bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Do vậy, quá trình xây dựng kế hoạch cần bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho ý kiến cụ thể đối với việc xác định chỉ tiêu về phát triển nhà ở xã hội; về tỷ lệ xã, phường không ma túy; số xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh... Đồng thời, giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính rà soát, bổ sung, hoàn thiện nội dung Kế hoạch theo yêu cầu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và người quản lý doanh nghiệp; Tờ trình về việc đề nghị ban hành Đề án phát triển ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt Đề án tổ chức chương trình Sân khấu truyền hình và Sân khấu học đường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030.

