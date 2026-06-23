Thanh Hóa tỏa sáng với hai quán quân Ocean English Achievers 2026

Tỏa sáng giữa sân chơi tiếng Anh quy mô toàn quốc với gần 100.000 thí sinh tham gia, hai học sinh Thanh Hóa đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân tại Ocean English Achievers 2026. Thành tích ấn tượng này không chỉ là niềm tự hào của gia đình, nhà trường, mà còn là minh chứng cho truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và khát vọng chinh phục tri thức của học sinh xứ Thanh.

Hai gương mặt xuất sắc mang vinh quang về cho Thanh Hóa là em Trần Thùy Anh (Sầm Sơn) - Quán quân bảng Primary 2 và em Vũ Lê Ánh Vân (Triệu Sơn) - Quán quân bảng Junior 1. Hai em đã vượt qua hàng chục nghìn thí sinh trên cả nước để đăng quang tại vòng Chung kết Quốc gia Ocean English Achievers 2026 diễn ra ngày 14/6/2026 tại Hà Nội

Ocean English Achievers 2026 là sân chơi tiếng Anh quy mô toàn quốc do Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu và Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng đồng tổ chức, thu hút gần 100.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 tham gia. Trải qua ba vòng thi với nhiều thử thách về kiến thức, kỹ năng và khả năng ứng dụng tiếng Anh, chỉ những thí sinh xuất sắc nhất mới có cơ hội góp mặt tại vòng Chung kết Quốc gia.

Nhà văn, nhà báo Nguyễn Phan Khuê, Tổng Biên tập báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng phát biểu khai mạc cuộc thi.

Hai học sinh Thanh Hóa cùng giành ngôi vị cao nhất ở hai bảng thi cho thấy sự tự tin, bản lĩnh và năng lực ngoại ngữ nổi bật của thế hệ học sinh địa phương. Trên sân khấu chung kết, các em không chỉ thể hiện khả năng sử dụng tiếng Anh linh hoạt mà còn gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, tư duy nhanh nhạy và kỹ năng trình bày thuyết phục.

Em Vũ Lê Ánh Vân nhận danh hiệu Quán quân bảng Junior 1.

Đối với em Trần Thùy Anh, hành trình chinh phục ngôi vị Quán quân bảng Primary 2 là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ trong học tập, sự đồng hành của gia đình cùng tinh thần không ngừng khám phá tri thức. Trong khi đó, em Vũ Lê Ánh Vân đã chinh phục Ban Giám khảo bằng kiến thức vững vàng, khả năng phản xạ tiếng Anh tốt và bản lĩnh thi đấu nổi bật tại bảng Junior 1.

Em Trần Thùy Anh đạt danh hiệu quán quân bảng Primary 2.

Những năm gần đây, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành giáo dục, phong trào học tập tiếng Anh tại Thanh Hóa ngày càng phát triển mạnh mẽ. Nhiều học sinh đã chủ động tham gia các sân chơi học thuật, các cuộc thi tiếng Anh quy mô lớn nhằm rèn luyện kỹ năng, nâng cao khả năng hội nhập và khẳng định bản thân.

Cuộc thi Ocean English Achievers 2026 thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Hai ngôi vị Quán quân tại Ocean English Achievers 2026 là minh chứng cho sự nỗ lực của học sinh Thanh Hóa trên hành trình chinh phục tri thức và hội nhập quốc tế. Đây đồng thời là nguồn động lực để nhiều học sinh xứ Thanh tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê học tập, tự tin bước ra những sân chơi lớn, mang theo khát vọng và bản lĩnh của quê hương Thanh Hóa giàu truyền thống hiếu học.

Ocean English Achievers 2026 khép lại, nhưng thành công của Trần Thùy Anh và Vũ Lê Ánh Vân sẽ còn lan tỏa như những câu chuyện đẹp về ý chí, nghị lực và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ xứ Thanh trong thời đại hội nhập.

NL