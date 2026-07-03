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Thanh Hóa hỗ trợ 500 triệu đồng giúp người dân tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả thiên tai

Quốc Hương
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(Baothanhhoa.vn) - Sáng 3/7, trong chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ người dân tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thanh Hóa hỗ trợ 500 triệu đồng giúp người dân tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả thiên tai

Sáng 3/7, trong chuyến công tác tại tỉnh Tuyên Quang, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ người dân tỉnh Tuyên Quang bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Thanh Hóa hỗ trợ 500 triệu đồng giúp người dân tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác trao biển tượng trưng 500 triệu đồng cho lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ Nhân dân trong tỉnh.

Thanh Hóa hỗ trợ 500 triệu đồng giúp người dân tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả thiên tai

Thanh Hóa hỗ trợ 500 triệu đồng giúp người dân tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả thiên tai

Lãnh đạo, đại biểu 2 tỉnh dự buổi trao kinh phí hỗ trợ.

Đón tiếp đoàn có đồng chí Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong gửi lời thăm hỏi, chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại, khó khăn do thiên tai gây ra trên địa bàn tình Tuyên Quang thời gian qua.

Thanh Hóa hỗ trợ 500 triệu đồng giúp người dân tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa Nguyễn Hồng Phong gửi lời thăm hỏi và chia sẻ trước những khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra trong thời gian qua tại tỉnh Tuyên Quang.

Với truyền thống gắn bó và tinh thần “nhường cơm sẻ áo”, đoàn kết cùng nhau vượt qua hoạn nạn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đã trao số tiền 500 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa, mong muốn góp phần giúp Nhân dân Tuyên Quang sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.

Thanh Hóa hỗ trợ 500 triệu đồng giúp người dân tỉnh Tuyên Quang khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Ma Thế Hồng trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Trân trọng cảm ơn tình cảm ấm áp của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa dành cho tỉnh Tuyên Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Ma Thế Hồng khẳng định sự sẻ chia của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa dành cho Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách”, đoàn kết, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Đồng chí cho biết, tỉnh Tuyên Quang sẽ phân bổ nguồn hỗ trợ kịp thời đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới hai địa phương tiếp tục tăng cường hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trên nhiều lĩnh vực, để cùng phát triển bền vững.

Quốc Hương

Từ khóa:

#Tuyên Quang #Phó bí thư thường trực tỉnh ủy #HĐND tỉnh #MTTQ #Thanh hóa #Thăm hỏi #Tinh thần #Đoàn kết #Kinh phí #Ổn định đời sống

Chủ đề Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong

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