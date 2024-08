Tham quan rừng dừa Bảy Mẫu - Trải nghiệm thú vị khi đến Hội An

Nếu bạn nghĩ đến Hội An sẽ chỉ được tham quan phố cổ, checkin với những ngôi nhà cổ kính, truyền thống tinh tế nhẹ nhàng thì không phải vậy, ở Hội An còn rất nhiều địa điểm vui chơi tuyệt vời mà các bạn trẻ không nên bỏ lỡ. Một trong số đó chính là rừng dừa Bảy Mẫu, nơi mang đến sự trải nghiệm mới mẻ, đầy thú vị cho mọi du khách.

Thông tin về rừng dừa Bảy Mẫu

Rừng Dừa Bảy Mẫu hay còn được gọi với tên gọi khác là Rừng Dừa Cẩm Thanh, là một trong những khu du lịch cực kỳ nổi tiếng tại Hội An, Quảng Nam. Nằm ven ba con sông nổi tiếng tại Hội An là sông Hoài, sông Thu Bồn và sông Đế Võng, rừng dừa Bảy Mẫu có diện tích lên đến 100ha. Cây cối chủ yếu ở đây là dừa nước nên mới được người dân gọi với cái tên là rừng dừa Bảy Mẫu.

Với hệ thống kênh rạch bao quanh, người dân di chuyển bằng thuyền thúng, nên ở đây mang đậm nét văn hóa đặc trưng của miền Tây Nam Bộ. Hiện tại, rừng dừa Bảy Mẫu đang là địa điểm du lịch, nơi tiếp đón nhiều đoàn khách đến tham quan và trải nghiệm các thú vui nổi bật như đi thuyền thúng, check in và giao lưu.

Có rất nhiều tour rừng dừa Bảy Mẫu ra đời để phục vụ cho du khách khi có dịp đến Hội An. Mọi người có thể tham khảo một số tour nổi bật tại Traveloka để lựa chọn trước cho mình khi lên kế hoạch đi du lịch Hội An. Là nền tảng du lịch hàng đầu Đông Nam Á, Traveloka không chỉ cung cấp những thông tin du lịch hữu ích mà còn hỗ trợ kết nối và giúp mọi người dễ dàng hơn trong việc đặt vé, đặt phòng, book tour nhanh chóng.

Những hoạt động thú vị tại rừng dừa Bảy Mẫu

Đến rừng dừa Bảy Mẫu, có rất nhiều hoạt động thú vị mà các bạn sẽ thật sự ưng ý và có những giây phút vui chơi đáng nhớ.

Điều đầu tiên mà mọi người sẽ được trải nghiệm khi đến rừng dừa Bảy Mẫu chính là đi thuyền thúng. Là phương tiện di chuyển sông nước đặc trưng của người dân miền Trung, khi đi thuyền thúng, mọi người sẽ có những giây phút vui vẻ khi đi dọc các con kênh xanh mát. Nhưng cũng có những giây phút lo sợ vì thuyền nghiêng ngả, do đó mà du khách sẽ luôn được mặc áo phao bảo hộ khi đi thuyền.

Ngoài việc ngồi trên thuyền ngắm cảnh, mọi người còn được chiêm ngưỡng các cô chú lái thuyền biểu diễn múa thúng điêu luyện. Ai gan dạ và có sự can đảm có thể thử ngay điều này.

Trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, quăng lưới đánh cá, nghe các điệu hò, những câu chuyện kháng chiến, tham gia các trò chơi dân gian như bịt mắt đập niêu, đi cầu leo, ăn các món ăn dân gian như bánh xèo, cá chai nướng, cơm dừa,... Tất cả những trải nghiệm thú vị được lưu lại bên trong mỗi du khách, mang đến trải nghiệm thú vị không bao giờ quên khi đến tham quan Hội An.

Nên đi rừng dừa Bảy Mẫu vào mùa nào là đẹp nhất?

Thuộc địa phận miền Trung nên khí hậu ở rừng dừa Bảy Mẫu cũng chia làm 2 mùa là mùa khô và mùa mưa. Để có thể vui chơi tận hưởng hết những thú vui tại rừng dừa Bảy Mẫu, mọi người nên đi vào mùa khô. Thời điểm từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm là đẹp nhất.

Tuy nhiên, mọi người nên hạn chế đi vào các tháng 5-6-7 vì lúc này nhiệt độ cao gây khó chịu và nóng bức khi đi tham quan. Để tránh nắng, mọi người có thể chọn thời điểm buổi sáng từ 5-8h để ghé rừng dừa Bảy Mẫu. Hoặc vào buổi chiều sau 3h. Các giờ còn lại, mọi người có thể tham quan phố cổ Hội An, đi ăn các món ăn đặc sản ở đây.

Vào buổi tối, mọi người có thể đi xem show Ký Ức Hội An để trải nghiệm hết một ngày thú vị tại Hội An. Show Ký Ức Hội An là một trong những show diễn hoành tráng ngoài trời, là show mà khi đến Hội An nhất định phải một lần thưởng thức. Vé show Ký Ức Hội An cũng được cập nhật với nhiều ưu đãi giảm giá sâu tại Traveloka, mọi người có thể ghé đến đây để xem và đặt mua trực tuyến nhanh gọn nhé!

Là một người đam mê du lịch khám phá và trải nghiệm, nếu có dịp đi du lịch miền Trung, hãy tham khảo và book tour rừng dừa Bảy Mẫu Hội An để có cho mình những giây phút đáng nhớ nhất trong chuyến đi.

NL