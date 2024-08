Rồi khi tôi đi làm dự án ở vùng Đông Bắc, bão Haiyan - cơn bão mạnh nhất trong lịch sử đổ bộ vào Việt Nam một cách hung hãn trong đêm tối. Những lán lợp tôn trong khu cư xá của kỹ sư công trường theo từng cơn gió rít rung lên bần bật rồi bung chốt bay đi từng mảnh. Không còn mái che, nước trút xuống, tạo thành dòng nước chảy xiết ngay trong nhà. Chúng tôi không biết chạy đi đâu trong cơn bão dữ. Một anh hô to: “Vào nhà vệ sinh”. Cả một khu lán năm ấy chỉ có một nhà vệ sinh là đổ bê tông mái, được xem là kiên cố nhất. Trong nhà vệ sinh tối om, thỉnh thoảng lòe lên ánh chớp. Lúc ấy không cần biết nhà vệ sinh hôi hám cỡ nào, chỉ ước mong bình an qua cơn bão. Sáng ra, cả khu lán thành bình địa. Chúng tôi thầm cảm ơn thần may mắn đã giữ mạng cho mình.

Năm nào cũng vậy, mùa bão về theo sau là hoàn lưu với những cơn mưa như trút nước, tôi quặn lòng thương dải đất miền Trung nghèo khó lại chìm trong mênh mang biển nước. Nước ngập khắp ruộng đồng, đường làng ngõ xóm, nước còn ngập lên tận mái nhà. Sau trận lụt, bùn đất bám vào đồ đạc, nhà cửa. Thật thương khi những trang sách bê bết bùn đất không thể dùng lại được, mà tiền để mua mới thì đã không còn.