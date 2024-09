Thăm hỏi động viên gia đình ngư dân bị chìm tàu trong cơn bão số 3 tại huyện Quảng Xương

Chiều 9/9, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó trưởng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân Nguyễn Văn Bốn ở xã Quảng Thạch (Quảng Xương) bị tử vong do chìm tàu tại Bến Do, thôn Cẩm Thuỷ, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh trong cơn bão số 3.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường thăm hỏi gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Bốn ở xã Quảng Thạch (Quảng Xương).

Sau quá trình tìm kiếm chiều ngày 8/9 các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể ngư dân Nguyễn Văn Bốn, xã Quảng Thạch (Quảng Xương) và bàn giao cho gia đình đưa về địa phương an táng theo phong tục địa phương. Đến thắp hương thăm gia đình nạn nhân, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Văn Cường đã động viên chia sẻ đau thương, mất mát, mong gia đình, thân nhân ngư dân vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Qua sự việc đáng tiếc này Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu huyện Quảng Xương và xã Quảng Thạch cùng bà con thôn xóm tiếp tục quan tâm hỗ trợ, động viên gia đình. Đồng thời, tích cực tuyên truyền vận động ngư dân và các chủ phương tiện hoạt động trên biển chủ động đầu tư trang thiết bị an toàn và thường xuyên theo dõi diễn biến của thời tiết ứng phó, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm, về nơi tránh trú an toàn. Để bảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân khi bão đổ bộ vào đất liền, ngư dân không được ở lại trên tàu, thuyền.

Trước đó, tàu cá mang số hiệu TH-92255 - TS của chủ tàu Vũ Văn Phú ở thôn Hải, xã Quảng Nham chìm tại địa chỉ Bến Do, thôn Cẩm Thuỷ, phường Quang Hanh, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Thời điểm tàu đứt dây neo bị nhấn chìm trên tàu có 2 thuyền viên là Vũ Văn Cường ở xã Quảng Nham và Nguyễn Văn Bốn ở xã Quảng Thạch. Vào thời điểm tàu chìm, anh Cường đã được tàu neo đậu bên cạnh cứu sống, còn anh Bốn bị mất tích.

Lê Hợi