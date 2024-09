(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 3 và các đợt mưa bão trong tháng 7, tháng 8 năm 2024, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đã gây sạt lở taluy dương, taluy âm, mặt đường, cầu, cống... làm hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; trong đó đoạn tuyến từ Km88+750-Km88+810/QL.15C, thuộc địa phận xã Pù Nhi, huyện Mường Lát. Để đảm bảo an toàn giao thông, Sở GTVT thông báo cho người và phương tiện dừng lưu thông qua đoạn tuyến này kể từ thời điểm thông báo cho đến khi có thông báo mới; giao thông hướng từ thị trấn Quan Hoá lên thị trấn Mường Lát và ngược lại theo phương án tổ chức phân luồng giao thông tạm thời như sau:

{title} [Infographics] - Thông báo phân luồng giao thông trên đoạn tuyến Km88+750- Km88+810 tuyến QL.15C (Quan Hóa - Mường Lát)

Mai Huyền

Mai Huyền