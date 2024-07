Thạch Thành đầu tư nâng cấp công trình thủy lợi, đê điều ứng phó với thiên tai

Những năm qua, thông qua các nguồn vốn, huyện Thạch Thành đã có nhiều giải pháp đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi, đê điều, nhất là ở các tuyến đê xung yếu nhằm bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Tuyến đê tả sông Bưởi tại thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực được đầu tư nâng cấp, góp phần phòng, chống lụt, bão năm 2024.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, thời gian qua tại vị trí K34+450 đến vị trí K35+850 là đoạn cong của sông Bưởi, thuộc thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực, dọc tỉnh lộ 523 xuất hiện nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. Quá trình sạt lở rất nhanh và có diễn biến phức tạp, vùng sạt lở ngày càng mở rộng, nhiều vị trí mép sạt cách tỉnh lộ 523 chỉ khoảng 4 đến 6m đã và đang đe dọa, gây mất an toàn đối với tuyến đường, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân trên địa bàn. Bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, tháng 12/2023 Dự án xử lý sự cố sạt lở bờ tả sông Bưởi tại thôn Vọng Thủy, xã Thành Trực được triển khai thi công.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh và huyện Thạch Thành, đến 31/5/2024 dự án phải hoàn thành và đưa vào sử dụng, bảo đảm an toàn phòng, chống lụt bão. Khắc phục những khó khăn, nhà thầu đã tập trung huy động nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Trong quá trình thi công, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành phối hợp với địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công. Tăng cường cán bộ, kỹ sư lên công trường chỉ đạo, giám sát kỹ thuật, chất lượng từng hạng mục công trình; phối hợp với các ngành chức năng, nhà thầu giải quyết khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, đến cuối tháng 5/2024, công trình đã hoàn thành đúng kế hoạch và đưa vào sử dụng, góp phần phòng, chống lụt, bão năm 2024.

Huyện Thạch Thành hiện có 3 tuyến đê dọc sông Bưởi, với chiều dài 37.258m, có nhiệm vụ bảo vệ dân sinh, kinh tế, trung tâm huyện lỵ và các công trình xã hội phúc lợi cùng với 73 hồ chứa nước lớn, nhỏ và các công trình thủy lợi. Cùng với đó, các công trình bảo vệ trên 3 tuyến đê gồm 30 công trình kè, 40 cống qua đê, 7 điểm canh đê. Để bảo đảm an toàn công trình đê điều, hồ đập, chủ động phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua huyện Thạch Thành triển khai các phương án đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đê điều có nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão năm 2024. Ông Nguyễn Đức Luận, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện Thạch Thành, cho biết: Những năm qua, công tác đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đê điều vừa là việc làm thường xuyên, vừa là việc làm lâu dài để đảm bảo an toàn hệ thống đê trước bối cảnh thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp...; việc thực hiện các chương trình đầu tư, tu bổ, nâng cấp đê điều trên địa bàn huyện được tổ chức đồng bộ. Từ năm 2023 đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng 12 công trình phòng, chống thiên tai, trong đó 6 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 5 công trình đang trong quá trình triển khai thi công, với tổng vốn đầu tư 164,2 tỷ đồng. Nhiều công trình thủy lợi đã hoàn thành thi công, đưa vào sử dụng, phát huy có hiệu quả nguồn vốn đầu tư, đảm bảo an toàn phòng, chống lụt bão trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Để thực hiện tốt công tác đầu tư xây dựng, tu bổ, nâng cấp, duy tu, bảo dưỡng đê điều, thời gian tới huyện Thạch Thành tiếp tục bám sát hiện trạng công trình đê điều, các quy hoạch để rà soát, đánh giá, đồng thời tiếp tục dành nhiều nguồn lực đầu tư đồng bộ những tuyến đê, những vị trí xung yếu đê điều, đặc biệt là các công trình thủy lợi trên 3 tuyến đê dọc sông Bưởi. Từ đó, đảm bảo an toàn lâu dài hệ thống đê điều trên địa bàn huyện, góp phần giảm thiểu thiệt hại trước ảnh hưởng của thiên tai.

Bài và ảnh: Khắc Công