Chỉ số năng lực cạnh tranh ngành nông nghiệp đứng thứ 4 khối các sở, ngành cấp tỉnh

Chiều 26/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 6 tháng đầu năm 2024; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình (VCCI Thanh Hóa - Ninh Bình); Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Theo số liệu công bố của VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, chỉ số DDCI của Sở NN&PTNT năm 2023 đạt 85,04 điểm, đứng thứ 4 khối các sở, ngành cấp tỉnh, tăng 12 bậc so với năm 2022. Nhiều chỉ số thành phần thuộc DDCI của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023 đều tăng số điểm và thứ hạng so với năm 2022. Trong đó, chỉ số về Thiết chế pháp lý tăng cao nhất (tăng 17 bậc so với năm 2022); chỉ số Chi phí thời gian và chỉ số Chi phí không chính thức tăng thấp nhất (tăng 8 bậc so với năm 2022)...

Đại diện lãnh đạo VCCI Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình phát biểu tại hội nghị.

Tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong cải thiện, nâng cao điểm số DDCI, 6 tháng đầu năm 2024, Sở NN&PTNT tiếp tục nâng cao điểm số DDCI, cải thiện các chỉ số thành phần có đánh giá kết quả thấp trong năm 2023, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp. Trong 6 tháng qua, Sở NN&PTNT đã giải quyết trên 9.000 hồ sơ thủ tục hành chính, không có hồ sơ quá hạn... Tuy nhiên, vẫn còn một số nhiệm vụ, chỉ tiêu được donah nghiệp đánh gía chưa cao, dẫn đến mất điểm của các chỉ số thành phần.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trên cơ sở kế hoạch hành động nâng cao chỉ số DDCI của ngành nông nghiệp năm 2024, các đại biểu đã tập trung phân tích, trao đổi, đánh giá làm rõ những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục. Đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số DDCI cho toàn ngành nông nghiệp trong những tháng cuối năm 2024 và những năm tiếp theo. Quyết tâm năm 2024 giữ mức xếp hạng của Sở NN&PTNT trong tốp 5 khối các sở, ngành về chỉ số năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành cấp tỉnh và trong nhóm “tốt” toàn tỉnh.

Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Văn Cường phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Giám đốc Sở NN&PTNT Cao Văn Cường yêu cầu trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tiếp tục chủ động và nâng cao tính tiên phong của người đứng đầu, hỗ trợ, đồng hành cùng với doanh nghiệp và nhà đầu tư; linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết công việc.

Thường xuyên tổ chức các hội nghị đối thoại để tháo gỡ, giải quyết kịp thời, dứt điểm các tồn đọng, khó khăn, vướng mắc, bức xúc của các doanh nghiệp, HTX, người dân trong lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu rà soát, trình cấp có thẩm quyền xem xét, bãi bỏ các quy định về điều kiện kinh doanh không phù hợp với tình hình thực tiễn và trái với các quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực NN&PTNT.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng điều hành và thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm, chất lượng, tiến độ giải quyết công việc, thái độ phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; cương quyết xử lý nghiêm và thực hiện luân chuyển các cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, hành vi gây khó khăn, sách nhiễu nhà đầu tư, doanh nghiệp...

Lê Hợi