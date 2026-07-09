Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực đưa Xuân Bình phát triển

Kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ tại xã Xuân Bình sáng 9/7, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương đổi mới tư duy lãnh đạo, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư và phát huy hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong thăm, kiểm tra thực địa Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng.

Trước khi làm việc với xã Xuân Bình về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ đầu năm 2026 đến nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong và đoàn công tác của tỉnh đã thăm, kiểm tra thực địa Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng.

Từ ngày 1/7/2025, xã Xuân Bình chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở sáp nhập các xã: Xuân Hòa, xã Bãi Trành và Xuân Bình trước đây. Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và sự đồng lòng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã đạt nhiều kết quả tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng đoàn công tác thăm, kiểm tra thực địa Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng.

Tuy nhiên, địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc như: Quy mô kinh tế của xã còn nhỏ lẻ; số cơ sở sản xuất công nghiệp còn ít; trên địa bàn hiện đang có một số dự án lớn như Dự án Làng thanh niên lập nghiệp Sông Chàng, Dự án hồ chứa nước Bản Mồng... đang gặp khó khăn, vướng mắc, ảnh hưởng đến việc huy động và phát huy các nguồn lực phục vụ phát triển.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, nhất là các điểm nghẽn đang tác động đến sự phát triển của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đề nghị cấp ủy, chính quyền xã Xuân Bình, đặc biệt là người đứng đầu đơn vị cần phải thay đổi tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đối với một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng cấp tỉnh, đặc biệt là Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại toàn bộ các dự án còn vướng mắc trên địa bàn để làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị trong quá trình giải quyết các vướng mắc.

Trong đó, địa phương cần tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, trọng tâm là Dự án phục vụ tái định cư hồ chứa nước Bản Mồng và Dự án đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Bãi Trành.

Các đại biểu dự tại buổi làm việc.

Đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Hòa và Cụm công nghiệp Bãi Trành, tạo thuận lợi cho việc thu hút nhà đầu tư thứ cấp; đẩy mạnh số hóa dữ liệu, thông tin trên môi trường internet để thu hút các nhà đầu tư, tạo thêm việc làm cho người dân.

Phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư để đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục, sớm khởi công các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, nhất là Dự án Nhà máy viên nén gỗ và than sinh học nhằm nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp trên địa bàn, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách nhà nước và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” trong thời gian tới.

Cùng với đó, tập trung đầu tư cơ sở vật chất cho trạm y tế, triển khai hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu chăm sóc, nâng cao sức khỏe Nhân dân; quan tâm cơ sở vật chất trường học để nâng cao chất lượng giáo dục góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Quốc Hương