Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực đầu tư hạ tầng điện, nước sạch và các hạ tầng khác

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị về lĩnh vực đầu tư hạ tầng điện, nước sạch và các hạ tầng khác.

Ứng dụng công nghệ mới trong xử lý nước sạch

Cử tri huyện Hà Trung đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Công ty Cổ phần điện Thanh Hóa đầu tư bổ sung các trạm biến áp, nâng cấp đường dây, hiện tại chất lượng điện ở một số xã trên địa bàn huyện điện yếu, không đảm bảo sinh hoạt và sản xuất cho người dân.

Theo trả lời: Công ty Cổ phần quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa đang quản lý lưới điện trên địa bàn 9 xã và 1 phần của 2 xã trên địa bàn huyện Hà Trung. Hiện nay, trên địa bàn các xã cơ bản chất lượng điện áp đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số tuyến đường dây hạ thế chưa đảm bảo về chất lượng điện áp vào giờ cao điểm, cụ thể tại các xã: Hà Giang, Hà Long, Yến Sơn, Hà Sơn. Theo báo cáo của Công ty Cổ phần quản lý kinh doanh điện Thanh Hóa, công ty đã tập trung nguồn vốn, triển khai thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện (gồm đường dây và Trạm biến áp) trên địa bàn quản lý tại các xã như sau: Yến Sơn, Hà Sơn, Hà Giang, Hà Long, Hà Đông, Hoạt Giang (xã Hà Vân cũ). Ngoài ra trong năm 2024, công ty cũng đã có kế hoạch đầu tư, nâng cấp, cải tạo các Trạm biến áp trên địa bàn huyện Hà Trung, gồm các xã: Hà Bình, Hà Đông, Hà Lĩnh, Hà Long. Sau khi các Trạm biến áp trên được hoàn thành, đưa vào sử dụng, chất lượng điện trên địa bàn xã Hà Trung sẽ được khắc phục, cơ bản bảo đảm phục vụ nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân trên địa bàn.

Cử tri huyện Ngọc Lặc đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư hệ thống cấp nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước sạch tập trung cho 3 xã Minh Sơn, Lam Sơn và Minh Tiến. Theo trả lời, UBND tỉnh đã có chủ trương điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 tại Công văn số 19793/UBND-CN ngày 29/12/2023; trong đó, thống nhất chủ trương điều chỉnh định hướng cấp nước của Quy hoạch xây dựng vùng huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 và giao UBND huyện Ngọc Lặc tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện, trình phê duyệt theo quy định. Đề nghị UBND huyện Ngọc Lặc khẩn trương lập và trình phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện để làm cơ sở đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung cho 3 xã Minh Sơn, Lam Sơn và Minh Tiến từ các nhà máy nước tập trung trên địa bàn.

Cử tri các huyện: Triệu Sơn, Yên Định đề nghị tỉnh hỗ trợ cho Nhân dân một phần kinh phí di chuyển cột điện ra khỏi lòng đường sau khi hiến đất mở rộng đường. Theo trả lời: Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh đã có Công văn số 6357/UBND-CN về việc xử lý cột điện nằm trong lòng đường trong quá trình mở rộng đường giao thông trên địa bàn tỉnh; theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương bố trí kinh phí và thực hiện di chuyển các cột điện trong lòng đường do quá trình mở rộng đường giao thông đối với các dự án đã hoàn thành do các đơn vị, địa phương làm chủ đầu tư; đồng thời, yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hoá và các tổ chức quản lý kinh doanh điện năng hỗ trợ kinh phí cùng Nhân dân di chuyển cột điện ra khỏi lòng đường đối với dự án mở rộng đường giao thông do Nhân dân tự đóng góp. Đến nay, đã có 23/27 huyện, thị xã, thành phố hoàn thành thành việc di dời các cột điện với tổng số 10.553/10.683 cột điện, đạt 98,7%; trong đó, huyện Triệu Sơn đã hoàn thành việc di dời 1.158/1.158 cột điện, đạt 100%; huyện Yên Định đã hoàn thành việc di dời 2.160/2.160 cột điện, đạt 100%; còn 4 địa phương chưa thực hiện xong việc di chuyển (gồm các huyện: Hoằng Hoá, Cẩm Thuỷ, Nga Sơn, Như Thanh), với tổng số cột điện chưa di dời là 130 cột điện. Như vậy, các huyện Triệu Sơn, Yên Định đã hoàn thành việc di chuyển cột điện ra khỏi lòng đường theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Cử tri huyện Lang Chánh đề nghị tỉnh hỗ trợ đầu tư công trình nước sạch trên địa bàn thị trấn Lang Chánh với công suất thiết kế 5.000m3/ngày/đêm, cung cấp nước sạch cho Nhân dân thị trấn Lang Chánh, các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Bãi Bùi, khu vực dân cư lân cận tại các xã: Tân Phúc, Đồng Lương. Theo trả lời: Tại Thông báo Kết luận số 257-TB/VPTU ngày 13/9/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Lang Chánh; trong đó xem xét một số kiến nghị, đề xuất của huyện Lang Chánh: “Về đề nghị hỗ trợ đầu tư công trình nước sạch trên địa bàn thị trấn Lang Chánh, với công suất thiết kế 5.000m3/ngày/đêm, quy mô dự án 1,82 ha, dự kiến tổng mức đầu tư 60 tỷ đồng: Giao huyện Lang Chánh tiếp tục đấu mối với Công ty cổ phần xây dựng và tự động hóa Đức Anh để hoàn thành thủ tục, hồ sơ, sớm đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung theo cam kết. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện”; theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 6129/SKHĐT-ĐTDN ngày 25/9/2023 hướng dẫn UBND huyện Lang Chánh thực hiện hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng công trình nước sạch trên địa bàn thị trấn Lang Chánh theo hình thức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Lang Chánh chưa thực hiện các bước tiếp theo để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định. Vì vậy, trong thời gian tới UBND tỉnh sẽ chỉ đạo UBND huyện Lang Chánh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư dự án Nhà máy nước sạch trên địa bàn thị trấn Lang Chánh để cung cấp nước sạch cho Nhân dân trên địa bàn, các cơ sở sản xuất tại Cụm công nghiệp Bãi Bùi và khu vực dân cư lân cận tại các xã: Tân Phúc, Đồng Lương.

