Tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm gửi tới Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII về đầu tư hạ tầng giao thông và các hạ tầng khác

Tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan tập trung giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm kiến nghị.

Cử tri các xã trong huyện Thường Xuân đề nghị quan tâm nâng cấp đường tỉnh 519, 519b qua huyện Thường Xuân, hiện nay tuyến đường này rất nhiều xe lưu thông, đặc biệt là các xe trọng tải lớn thu mua lâm sản và chở vật liệu xây dựng nên nhiều đoạn đường hư hỏng xuống cấp và cầu Cửa Dụ (xã Luận Khê). Theo kết quả giải quyết, đối với đường tỉnh 519 và 519B: Thực hiện Quyết định số 4828/QĐ-UBND ngày 18/12/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục công trình sửa chữa các tuyến đường tỉnh thuộc kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2024, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện dự án sửa chữa khe co giãn cầu Hón Ngồi Km10+740, ta luy đường đầu cầu Thác Làng Km13+095 trên đường tỉnh 519 với tổng mức đầu tư 0,6 tỷ đồng; dự án sửa chữa các đoạn Km9+400 - Km11+300, Km26+600 - Km27+300, Km29+450 - Km30+100, Km38+00 - Km38+700, Km43+100 - Km43+900, tràn Chiềng Km24+540 trên đường tỉnh 519B với tổng mức đầu tư 17,3 tỷ đồng. Đối với dự án cầu Cửa Dụ, xã Luận Khê và Luận Thành: Sở Giao thông vận tải đã có Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 225/TTrUBND ngày 10/1/2024, UBND tỉnh đã thống nhất sử dụng nguồn vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi giai đoạn 2024-2025 để thực hiện dự án.

Cử tri huyện Thường Xuân đề nghị tỉnh có các chế độ, chính sách đối với cán bộ điều động, luân chuyển từ tỉnh về huyện và từ huyện về xã; xây dựng bộ máy, hệ thống cán bộ thú y, khuyến nông - khuyến lâm viên từ xã đến thôn để đảm bảo công tác điều hành, hướng dẫn sản xuất, chăn nuôi... tại các khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Theo kết quả giải quyết, hiện nay UBND tỉnh đang xem xét các dự thảo Tờ trình (số 958/TTr-SNV ngày 24/11/2023 và số 225/TTr-SNV ngày 20/3 2024) của Sở Nội vụ liên quan đến chế độ, chính sách đối với cán bộ điều động, luân chuyển từ tỉnh về huyện và từ huyện về xã; xây dựng bộ máy, hệ thống cán bộ thú y, khuyến nông - khuyến lâm viên từ xã đến thôn theo kiến nghị của cử tri, để báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Vì vậy, sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định, UBND tỉnh sẽ ban hành quy định liên quan đến nội dung nêu trên để thống nhất thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị UBND tỉnh xem xét sớm có quyết định thu hồi đất của 2 đơn vị: Công ty cao su Thanh Hóa về xã Xuân Thái (138ha); đất của BQLRPH Như Thanh để bàn giao về cho 7 xã, thị trấn (DT khoảng 180 ha). Theo kết quả giải quyết, Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Như Thanh, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, UBND huyện Như Thanh hoàn thiện hồ sơ, thu hồi đất bàn giao về cho UBND huyện Như Thanh quản lý theo quy định; dự kiến thời gian thực hiện xong trước ngày 30/6/2024.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị UBND tỉnh xem xét cho rà soát để thu hồi đất của Nông trường yên Mỹ (nay là Công ty TNHH 2 thành viên ứng dụng công nghệ cao và thực phẩm sữa Yên Mỹ) tại thôn Kỳ Thượng, xã Thanh Kỳ để huyện có phương án giao đất sản xuất cho Nhân dân, ổn định đời sống. Theo kết quả giải quyết, hiện nay Công ty TNHH 2 thành viên ứng dụng công nghệ cao và thực phẩm sữa Yên Mỹ đang hoàn thiện hồ sơ thuê đất. Đây là nội dung, vấn đề phức tạp; do đó, trên cơ sở kết quả rà soát của UBND huyện Như Thanh, UBND huyện Nông Cống, Công ty TNHH 2 thành viên ứng dụng công nghệ cao và thực phẩm sữa Yên Mỹ, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị thực hiện các nội dung liên quan khẩn trương báo cáo để tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết theo quy định.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị tỉnh có ý kiến với Điện lực Thanh Hóa di dời trạm biến áp 180 KVA, nằm trên hành lang trục Quốc lộ 45 và sát tường rào nhà văn hóa thôn Xuân Sinh, xã Xuân Khang để đảm bảo an toàn cho nhân dân; có phương án xử lý đường điện sinh hoạt của 57 hộ dân tại khu phố Đồi Dẻ, thị trấn Bến Sung đang phải mua điện qua đơn vị K826, Cục quân khí. Đầu tư xây dựng mới trạm biến áp tại khu trung tâm xã và trạm biến áp tại thôn 1, xã Xuân Du. Theo kết quả giải quyết, về di dời trạm biến áp: Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện di dời xong trong tháng 6/2023. Về phương án xử lý đường điện sinh hoạt của 57 hộ dân tại khu phố Đồi Dẻ, thị trấn Bến Sung: Công ty Điện lực Thanh Hóa đã thực hiện xong và đóng điện ngày 6/2/2024. Về đầu tư xây dựng mới trạm biến áp tại khu trung tâm xã và trạm biến áp tại thôn 1, xã Xuân Du: Đã hoàn thành đầu tư 690m đường dây trung thế và đóng điện 1 trạm biến áp Xuân Du 10 với công suất 250KVA. Đầu tư nâng công suất trạm biến áp Xuân Du 7 có công suất 110KVA lên 250KVA cấp điện cho nhân dân thôn 2, xã Xuân Du. Đối với dân cư thôn 1, xã Xuân Du: Hiện nay, Công ty Điện lực Thanh Hóa đang báo cáo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đầu tư, nâng cấp cải tạo hệ thống điện trên địa bàn thôn 1, xã Xuân Du. Do đó, UBND tỉnh sẽ yêu cầu Công ty Điện lực Thanh Hoá khẩn trương bố trí kinh phí để đầu tư, nâng cấp, cải tạo hệ thống điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân thôn 1, xã Xuân Du.

Cử tri huyện Như Thanh đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 520 đoạn qua địa phận các xã: Xuân Du, Phượng Nghi, Mậu Lâm và Hải Long (Như Thanh) dài khoảng 17,2km (đoạn từ km3+100m đến km20+300m). Theo kết quả giải quyết, năm 2023, UBND huyện Như Thanh đã hoàn thành sửa chữa các đoạn Km4+800 - Km5+650, Km6+600 - Km7+300, Km7+700 - Km7+800,Km9+800 - Km10+200, Km12+900 - Km18+500 với tổng chiều dài khoảng 7,15km và sửa chữa một số đoạn rãnh dọc bị hư hỏng, xuống cấp tại lý trình Km6+600 - Km7+800 với tổng mức đầu tư 15 tỷ đồng.

Cử tri Như Xuân đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ bàn giao diện tích đất giữa Công ty cao su cà phê Thanh Hóa đã thống nhất với huyện. Theo kết quả giải quyết, trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Như Xuân, hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Công ty TNHH MTV Cao su Thanh Hóa, UBND huyện Như Xuân hoàn thiện hồ sơ, thu hồi đất bàn giao về cho UBND huyện Như Xuân quản lý theo quy định; dự kiến thời gian thực hiện xong trước ngày 30/7/2024.

Cử tri huyện Như Xuân đề nghị UBND tỉnh sớm giải quyết việc di dân do ảnh hưởng của đập thủy điện Bản Mồng (Nghệ An). Theo kết quả giải quyết, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1, tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg ngày 26/10/2023. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện dự án xong trước năm 2025.

Cử tri một số xã sống bên sông, suối như: Nam Xuân, Nam Động, Hiền Kiệt, Thiên Phủ, Hiền Chung của huyện Quan Hóa... đề nghị được đầu tư xây dựng cầu treo mới. Theo kết quả giải quyết, hiện nay trên địa bàn xã Hiền Chung đang triển khai thực hiện dự án Cầu xã Hiền Chung. Đối với các địa phương khác, căn cứ khả năng cân đối nguồn vốn, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ UBND huyện Quan Hóa kinh phí để triển khai thực hiện.

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh quan tâm, sớm có dự án Di dời 43 hộ dân của bản Xuân Sơn, xã Sơn Điện đang có nguy cơ bị sạt lở nghiêm trọng. Theo kết quả giải quyết, hiện nay Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang thực hiện điều chỉnh Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các huyện miền núi của tỉnh giai đoạn 2021-2025; trong đó, đã cập nhật cho 36 hộ thuộc khu tái định cư Pom Ca Thảy, bản Mùa Xuân, xã Sơn Điện (Quan Sơn) (giảm 7 hộ so với đề xuất ban đầu). Do đó, sau khi Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện Quan Sơn để triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh quan tâm xây dựng cầu cứng ở trung tâm xã Sơn Điện để quy hoạch, bố trí khu dân cư mới: UBND tỉnh đã trả lời tại Báo cáo số 216/BC-UBND ngày 29/9/2023. Do khó khăn về nguồn vốn, đến nay, dự án chưa được đầu tư xây dựng. Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ huyện Quan Sơn đầu tư xây dựng công trình khi có điều kiện về nguồn vốn.

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị tỉnh quan tâm khảo sát, đầu tư khai hoang ruộng nước, công trình thủy lợi cho 3 bản người Mông ở xã Sơn Thủy và xã Na Mèo. Theo kết quả giải quyết, UBND huyện Quan Sơn đã chỉ đạo UBND các xã Na Mèo, Sơn Thủy và các đơn vị liên quan rà soát, khảo sát, đánh giá, cập nhật diện tích đất ruộng lúa nước đang có và cần khai hoang, mở rộng tại 3 bản người Mông cũng như đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi đảm bảo phục vụ sản xuất cũng như đảm bảo nguồn nước cho cây lúa phát triển tại 3 bản người Mông nêu trên vào Quy hoạch chung xây dựng các xã Na Mèo và xã Sơn Thủy đến năm 2030 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2024 để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Cử tri huyện Quan Sơn đề nghị cấp có thẩm quyền chuyển giao các tài sản như: Dân số, trạm y tế, công sở cũ Công an huyện,... hiện đang bỏ hoang cho huyện quản lý và sử dụng. Theo kết quả giải quyết, hiện tại phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn huyện Quan Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Công văn số 16916/UBND-KTTC ngày 9/11/2023. Đề nghị UBND huyện Quan Sơn nghiên cứu, rà soát, lập phương án xử lý và hồ sơ kèm theo đối với từng cơ sở nhà, đất dôi dư riêng lẻ, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Cử tri xã Mường Chanh (Mường Lát) đề nghị UBND tỉnh nâng cấp đường tỉnh 521E, đoạn ngã ba cửa khẩu Tén Tằn lên cột mốc 294 Trạm cửa khẩu phụ bản Bó Lào. Theo kết quả giải quyết, năm 2023, Sở Giao thông vận tải đã hoàn thành sửa chữa các đoạn Km6+00-Km6+700, Km7+100-Km8+800, Km23+00-Km24+925, sửa chữa đường tràn Km4+320 và Km9+850 tuyến đường tỉnh 521E với tổng mức đầu tư 7,6 tỷ đồng. Năm 2024, Sở Giao thông vận tải đang thực hiện dự án sửa chữa hệ thống an toàn giao thông và các đoạn Km1+750- Km2+00, Km4+300-Km5+00; Km7+800-Km8+450, Km10+300-Km11+00, Km13+050-Km14+100 tuyến đường tỉnh 521E với tổng mức đầu tư 15,4 tỷ đồng, tiến độ hoàn thành quý IV năm 2024.

Cử tri xã Tam Chung (Mường Lát) đề nghị Điện lực tỉnh Thanh Hóa xem xét xây dựng mới Trạm biến áp khu dân cư Suối Áng thuộc Bản Lát, xã Tam Chung do khu này điện đang tự kéo để sử dụng gây mất an toàn. Theo kết quả giải quyết, UBND tỉnh sẽ đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hoá báo cáo Tổng công ty Điện lực Miền Bắc khẩn trương đưa vào kế hoạch đầu tư xây dựng dự án cấp điện khu dân cư Suối Áng thuộc Bản Lát, xã Tam Chung.

Cử tri xã Quang Chiểu (Mường Lát) đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng Nhà văn hóa cho 5 bản: Bản Xim, Bản Sáng, Bản Hạm, Bản Co Cài, Bản Suối Tút. Theo kết quả giải quyết, nhà văn hóa Bản Xim: Thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 với số vốn là 3 tỷ đồng, hiện nay đã hoàn thành hồ sơ đấu thầu, chuẩn bị khởi công. Nhà Văn hóa Bản Sáng: Thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025 với số vốn là 1,5 tỷ đồng; hiện nay đã hoàn thành hồ sơ đấu thầu, chuẩn bị khởi công. Nhà Văn hóa Bản Hạm đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2023. Nhà văn hóa bản Suối Tút và bản Co Cài do Đoàn kinh tế Quốc phòng 5, Quân Khu IV làm chủ đầu tư; hiện nay đang thi công.

Cử tri thị trấn đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng cửa khẩu Tén Tằn Mường Lát- Xổm Vẳng huyện Sốp Bâu, Lào (dự án đã triển khai quy hoạch, giải phóng mặt bằng xong từ rất lâu). Theo kết quả giải quyết, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tham mưu, xem xét đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu vực cửa khẩu Tén Tằn Mường Lát - Xổm Vẳng huyện Sốp Bâu, Lào theo quy định.

Cử tri các huyện Thọ Xuân, Thiệu Hóa tiếp tục kiến nghị tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư, khôi phục lại tuyến xe buýt số 09 từ TP Thanh Hóa đi đến khu di tích Quốc gia Lê Hoàn (xã Xuân Lập). Theo kết quả giải quyết, hiện nay Công ty cổ phần vận tải ô tô Thanh Hóa đã khôi phục lại tuyến xe buýt số 09, Sở Giao thông vận tải đã Công văn số 437/SGTVT-QLVT ngày 18/1/2024 thông báo khôi phục lại tuyến xe buýt số 09: Thị trấn Tân Phong (Quảng Xương) - TP Thanh Hóa - Đền thờ Lê Hoàn (Thọ Xuân), đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

