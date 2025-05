Tập huấn tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2025

Ngày 29/5, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền về an toàn thực phẩm năm 2025.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Túy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, an toàn vệ sinh thực phẩm là một vấn đề cấp thiết trong thời đại ngày nay. Đặc biệt là những ngày tháng gần đây, vấn đề này đang làm nóng lên và thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Thực phẩm không an toàn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe con người, kinh tế và xã hội. Vì vậy, việc tổ chức lớp tập huấn này là hết sức cần thiết, kịp thời để trang bị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân những kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh thực phẩm, giúp nâng cao năng lực tuyên truyền quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo viên báo cáo chuyên đề tại hội nghị.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu được cập nhật những chỉ đạo mới nhất của Đảng, Nhà nước, của tỉnh. Đồng thời được cập nhật các chuyên đề: An toàn thực phẩm hiện nay: Thực trạng và giải pháp; Công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người lao động về an toàn thực phẩm; Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa...

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Thông qua hội nghị tập huấn, mỗi cán bộ, đảng viên sẽ trở thành một tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, cộng đồng và xã hội về an toàn vệ sinh thực phẩm, để mọi người cần phải có trách nhiệm với sức khỏe của mình và cộng đồng bằng cách lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn. Đồng thời tích cực tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm trong thời gian tới.

Tô Hà