Tăng cường phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ trẻ em đuối nước thương tâm, để lại những nỗi đau mất mát cho gia đình và xã hội. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, từ năm 2020 đến nay, có 201 trẻ em bị tử vong do tai nạn và thương tích, trong đó, đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu ở trẻ em, chiếm tới 82%.

Trường THCS Nguyễn Chích (TP Thanh Hóa) phối hợp với Trung tâm Giáo dục EduGarden tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh.

Với địa hình đa dạng, diện tích bờ biển nhiều, tỉnh Thanh Hóa có hệ thống sông, suối, ao, hồ, kênh, mương dày đặc. Môi trường sống xung quanh trẻ em vẫn còn nhiều yếu tố chưa đảm bảo an toàn, tiềm ẩn các nguy cơ gây tai nạn đuối nước. Mặc dù các hoạt động rà soát, khắc phục nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước tại cộng đồng được thực hiện, nhưng do địa bàn rộng nên vẫn còn nhiều khu vực ao, hồ, đập, sông, suối, kênh, mương chưa được cắm biển cảnh báo, làm rào chắn. Hơn nữa, nhận thức của một bộ phận người dân về phòng, chống tai nạn đuối nước chưa đầy đủ. Qua các vụ đuối nước, cho thấy một số gia đình thiếu sự quan tâm, giám sát trẻ em, để trẻ đi lại hoặc xuống môi trường nước khi chưa biết bơi. Số lượng trẻ em trên địa bàn tỉnh được học bơi an toàn và trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước vẫn còn ít...

Để giảm thiểu tình trạng tai nạn, thương tích trẻ em, đặc biệt là tai nạn đuối nước, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em. Từ năm 2021 - 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với đơn vị có liên quan tổ chức 15 lớp dạy bơi an toàn cho 300 trẻ em từ 6 - 15 tuổi tại các huyện có tỷ lệ trẻ em bị đuối nước cao. Đồng thời, thực hiện hiệu quả nhiều dự án, điển hình như từ năm 2024 thực hiện Dự án “Hỗ trợ triển khai các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Thanh Hóa” do Tổ chức Campaign for Tobacco Free Kids (CTFK), Hoa Kỳ tài trợ được thực hiện tại 12 xã, thị trấn thuộc 4 huyện gồm: Nông Cống, Hà Trung, Nga Sơn, Quảng Xương. Từ đó, đã góp phần tăng tỷ lệ trẻ em biết bơi, giảm tỷ lệ trẻ em bị tử vong do đuối nước; nâng cao nhận thức của cộng đồng về các biện pháp phòng, chống đuối nước cho trẻ em.

Từ 1/3/2025, Sở Y tế sau khi tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về trẻ em từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan trong việc triển khai, thực hiện phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2025.

Tai nạn đuối nước có thể phòng tránh được nếu trẻ em được trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng nhận biết nguy hiểm, cứu đuối an toàn. Để những vụ tai nạn đuối nước không còn xảy ra thì cần sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ và thường xuyên hơn nữa từ chính quyền, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ em, đặc biệt ở các khu vực có nguy cơ cao như vùng núi, ven sông, ven biển...

Bài và ảnh: Trung Hiếu