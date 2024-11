Tập huấn công tác đảm bảo an ninh biên giới

Sáng 5/11, tại huyện Quan Sơn, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn về an ninh biên giới cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã, chỉ huy đồn biên phòng trên địa bàn các huyện biên giới của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự và phát biểu chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng các đại biểu tham dự hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lương Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quan Sơn; lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh; Huyện ủy, UBND, cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã và các đồn biên phòng trên tuyến biên giới của các huyện: Mường Lát, Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh và Thường Xuân.

Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đỗ Thành Nam phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Nam, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy nhấn mạnh việc tổ chức Hội nghị tập huấn về an ninh biên giới là rất cần thiết, nhằm quán triệt những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ an ninh biên giới; đồng thời trang bị những nghiệp vụ cơ bản về công tác nội chính trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới cho cán bộ chủ chốt các huyện, các xã và lực lượng chức năng làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới phía Tây của tỉnh.

Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ, tập trung lắng nghe, tiếp thu tốt những nội dung do báo cáo viên truyền đạt và tham gia trao đổi, thảo luận sôi nổi. Sau buổi tập huấn, phải tiếp tục nghiên cứu tài liệu để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh biên giới và nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới để vận dụng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả ở địa phương.

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn.

Tại hội nghị, 163 đại biểu được nghe các báo cáo viên quán triệt các nội dung quan trọng: Thông tin tình hình thế giới, khu vực, tình hình các tuyến biên giới; tình hình, nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng; Quán triệt các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh, trọng tâm là Nghị quyết số 33 -NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quán triệt một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện phương thức quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt chuyên đề.

Thượng tá Hồ Ngọc Thu, Phó Chủ nhiệm chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt chuyên đề.

Thượng tá Lê Văn Thắng, Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt chuyên đề.

Phát biểu kết luận hội nghị tập huấn, đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của toàn thể các đại biểu tham gia hội nghị. Đồng thời nhấn mạnh: Trong thời gian tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường; xung đột vũ trang, căng thẳng biên giới đã xảy ra ở một số nước; kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn nhiều rủi ro nên cấp ủy, chính quyền các huyện, các xã biên giới và lực lượng chức năng phải nêu cao tinh thần cảnh giác, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII).

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu kết luận.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới Thanh Hóa – Hủa Phăn (Lào). Nâng cao cảnh giác, nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở khu vực ngoại biên và nội biên, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với các âm mưu, hoạt động chống phá, kích động biểu tình, các hoạt động thực hiện âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo..., để thực hiện âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an toàn, an ninh trật tự phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa nhận thức đúng âm mưu, thủ đoạn chống phá, hoạt động xâm phạm chủ quyền lãnh thổ, xâm hại lợi ích quốc gia - dân tộc, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội trên khu vực biên giới. Triển khai thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động sử dụng không gian mạng để tuyên truyền chống phá, nói xấu, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp các lực lượng công an, quân sự xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ ở khu vực biên giới; phòng, chống, đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống xuyên biên giới, xuyên quốc gia; phòng, chống, đối phó với các hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới, xâm phạm lợi ích quốc gia - dân tộc bằng biện pháp phi vũ trang. Phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh các hoạt động kích động, gây rối từ trong nội địa ra khu vực biên giới và ngược lại. Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm, xử lý các hành vi gây phương hại đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, chủ quyền, lãnh thổ biên giới quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện đối ngoại, hợp tác quốc tế về xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia; tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng và các địa phương của tỉnh Hủa Phăn (Lào); tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh với lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Hủa Phăn; tăng cường tuần tra song phương, gặp gỡ, trao đổi thông tin để đấu tranh, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, di cư tự do của đồng bào người Mông sang Lào và xử lý tình huống phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên biên giới, nhất là tội phạm ma túy, tội phạm buôn bán người.

Anh Tuân