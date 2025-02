Tăng cường tình hữu nghị nơi biên giới

Trên địa bàn huyện Quan Sơn có hơn 80km đường biên giới ở 6 xã, gồm: Tam Thanh, Tam Lư, Mường Mìn, Sơn Điện, Na Mèo và Sơn Thủy giáp với các huyện Viêng Xay và Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Nhằm tăng cường tình hữu nghị đoàn kết giữa Nhân dân khu vực biên giới, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang, nhất là các đồn biên phòng trên địa bàn đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện mô hình kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, thường xuyên phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Na Mèo phát tờ rơi, tuyên truyền đối với công dân Lào sang thăm, trao đổi giao lưu hàng hóa thực hiện đúng pháp luật nước CHXHCN Việt Nam.

Tam Lư là xã có đường biên giới dài 8km tiếp giáp với cụm Mường Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào); toàn xã có 695 hộ gia đình. Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, xây dựng mối quan hệ biên giới hòa bình, hữu nghị, trong những năm qua đồng chí Lò Thị Dư, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Lư đã tham mưu cho chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh thôn, bản, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của cấp trên, hằng năm đồng chí Dư đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cho các bản tổ chức thực hiện các hoạt động về quốc phòng - an ninh, về công tác bảo vệ đường biên- cột mốc. Chủ động phối hợp với lực lượng công an, quân sự, đồn biên phòng đóng chân trên địa bàn về “Vận động Nhân dân tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới”; “Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Vận động Nhân dân giao nộp được 20 khẩu súng các loại; duy trì các tổ tự quản đường biên, cột mốc và các tổ tự quản an ninh trật tự của các thôn, bản hoạt động có nền nếp. Qua đó, giữ vững sự ổn định của đường biên, mốc giới và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong giai đoạn 2019-2024, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã trên địa bàn huyện Quan Sơn đã phối hợp với các đồn biên phòng làm tốt công tác an ninh biên giới quốc gia. Cùng với đó, triển khai kết nghĩa giữa hai xã Sơn Thủy và Na Mèo với cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay; bản Kham, xã Tam Thanh kết nghĩa với bản Piền Phưa, cụm Mường Pao, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn. Trong những năm qua, chính quyền và Nhân dân hai bên biên giới đã chấp hành và thực viên tốt các văn kiện pháp lý về quản lý, bảo vệ biên giới đất liền Việt Nam - Lào, cùng nhau bảo vệ đường biên, cột mốc, chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự khu vực biên giới. Nhân dân hai bên cùng phối hợp tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; cùng với lực lượng chức năng hai nước ngăn ngừa các đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, mua bán người và buôn lậu hàng hóa. Thường xuyên trao đổi về kinh nghiệm phát triển chăn nuôi, sản xuất, trồng trọt, nhất là hỗ trợ kinh nghiệm, kỹ thuật trồng cây nông nghiệp; cùng nhau bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống cháy rừng và dịch bệnh; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Đồng chí Lương Thị Hạnh, Bí thư Huyện ủy Quan Sơn cho biết: Mối quan hệ, tình hữu nghị giữa cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn với 2 huyện Viêng Xay và Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào luôn được duy trì, gắn bó. Vào các ngày lễ, tết hai bên đến thăm, chúc mừng và tặng quà mang đậm tình hữu nghị Việt - Lào. Trong giai đoạn từ 2019-2024, cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn cùng lực lượng biên phòng phối hợp với cấp ủy, chính quyền huyện Viêng Xay, huyện Sầm Tớ tổ chức hướng dẫn kỹ thuật tại 12 bản với sự tham gia của gần 2.000 lượt hộ dân và khoảng 110 lượt cán bộ của huyện Viêng Xay về kỹ thuật cấy lúa theo hàng, với tổng diện tích 60ha và đã cho thu hoạch, năng suất bình quân đạt 54 tạ/ha; hỗ trợ huyện Sầm Tớ phát triển thủy lợi, sản xuất nông nghiệp với kinh phí 500 triệu đồng. Các xã biên giới trên địa bàn huyện Quan Sơn đã ủng hộ cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay và cụm Mường Pao, huyện Sầm Tớ trị giá trên 100 triệu đồng.

Phát huy những kết quả đạt được trong việc xây dựng vững chắc tình đoàn kết hữu nghị khu vực biên giới, cấp ủy, chính quyền và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện Quan Sơn tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Xác định xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền biên phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Giữ vững ổn định chính trị an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi để tập trung phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo huyện Quan Sơn luôn vững mạnh trong thế trận phòng thủ chung của tỉnh, của quân khu và cả nước.

Bài và ảnh: Minh Hiếu