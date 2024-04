Tăng cường phối hợp bảo vệ khu vực tiếp giáp vùng biển

Ngày 2/4, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (BĐBP tỉnh Thanh Hóa) và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (BĐBP tỉnh Nghệ An) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phối hợp, hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển tiếp giáp giữa hai đơn vị năm 2023; ký kết kế hoạch phối hợp, hiệp đồng năm 2024.

Quang cảnh hội nghị.

Năm 2023, nổi lên tình trạng tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển Thanh Hóa - Nghệ An; tàu cá của ngư dân hai địa phương tiếp giáp vi phạm các quy định của Luật Thủy sản năm 2017, khai thác sai luồng, sai tuyến, sử dụng vật liệu nổ, giã cào để đánh bắt thủy sản, tranh chấp ngư trường và vi phạm các khuyến cáo của Ủy ban Châu Âu (EU) về chống khai thác hải sản trái phép, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Ngoài ra, tình hình tai nạn, va chạm trên biển vẫn thường xuyên xảy ra; hoạt động mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy diễn biến phức tạp...

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn (BĐBP tỉnh Thanh Hóa) và Đồn Biên phòng Quỳnh Phương (BĐBP tỉnh Nghệ An) đã nỗ lực triển khai thực hiện kế hoạch hiệp đồng trong quản lý, bảo vệ biên giới, vùng biển tiếp giáp; duy trì trao đổi thông tin, đặc biệt là về hoạt động của tàu thuyền nước ngoài xâm phạm, vi phạm vùng biển Việt Nam.

Hai đơn vị thường xuyên phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ người, phương tiện với 12 đợt/24 lượt phương tiện; 144 cán bộ, chiến sỹ tham gia; qua đó kịp thời phát hiện, bắt giữ 5 vụ/5 phương tiện có hành vi vi phạm trong khu vực vùng biển giáp ranh.

Bên cạnh đó, hai đơn vị đã làm tốt công tác phối hợp, trao đổi thống nhất nội dung để tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn quản lý thực hiện tốt Nghị định số 34/2014/NĐ-CP; Nghị định số 71/2015/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác quản lý bảo vệ biên giới, vùng biển. Triển khai đồng bộ các biện pháp tổ chức tuyên truyền về Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản; công tác chống khai thác IUU; tuyên truyền công tác PCTT-TKCN, tránh trú bão cho ngư dân và Nhân dân trên địa bàn được 5 buổi/224 lượt người dân tham gia.

Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền, trình độ nhận thức, ý thức của Nhân dân ở khu vực biên giới biển khi tham gia khai thác thủy sản ngày càng được nâng lên. Người dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Hai đơn vị ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá nguyên nhân và các mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác phối hợp thời gian qua. Đồng thời, tiến hành ký kết hiệp đồng bảo vệ khu vực tiếp giáp, vùng biển năm 2024, với các nội dung cụ thể: Tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý kịp thời tàu thuyền nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam trên địa bàn quản lý; đấu tranh ngăn chặn, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; xử lý các phương tiện tàu cá khai thác sai luồng, sai tuyến, sử dụng vật liệu nổ, giã cào để đánh bắt thủy sản, các tàu cá vi phạm khai thác IUU.

Đồng thời, tham mưu và phối hợp với địa phương, các ban ngành, tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về các văn bản pháp luật và chỉ đạo của cấp trên về tăng cường các biện pháp ngăn chặn, giảm thiểu, chấm dứt hoạt động khai thác hải sản trái phép IUU, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực tiếp giáp, vùng biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

