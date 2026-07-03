Sun Group và Changi Airports International mở rộng hợp tác chiến lược phát triển hệ thống sân bay tại Việt Nam

Sau dấu mốc hợp tác phát triển Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, ngày 03/7, tại Hà Nội, Sun Group và Changi Airports International Pte. Ltd. (CAI) - đơn vị phát triển và quản lý sân bay thuộc Changi Airport Group chính thức ký kết Biên bản Ghi nhớ Hợp tác Chiến lược Toàn diện (MOU), mở rộng quan hệ hợp tác trong phát triển và vận hành sân bay tại Việt Nam.

Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai bên, từ hợp tác tại một dự án trọng điểm sang khuôn khổ hợp tác dài hạn, hướng tới đưa các chuẩn mực quốc tế vào quy hoạch, phát triển và vận hành các dự án hạ tầng hàng không của Sun Group.

Từ hợp tác dự án đến khuôn khổ phát triển dài hạn

Quan hệ hợp tác giữa Sun Group và CAI được khởi đầu từ dự án phát triển Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc. Việc hai bên mở rộng phạm vi hợp tác lần này nhằm xây dựng năng lực quản trị, vận hành theo chuẩn quốc tế cho các danh mục hạ tầng hàng không do Sun Group phát triển. Theo đó, CAI sẽ đồng hành cùng Sun Group xuyên suốt vòng đời sân bay, từ quy hoạch tổng thể, tối ưu thiết kế, tư vấn xây dựng, chuẩn bị khai thác đến vận hành, bảo trì và phát triển các dịch vụ hàng không chuyên biệt.

Đại diện Sun Group và CAI ký kết hợp tác chiến lược.

Điểm khác biệt của MOU lần này là mở rộng hợp tác từ một dự án cụ thể sang khuôn khổ dài hạn, tạo nền tảng để Sun Group tiếp cận kinh nghiệm quốc tế về quy hoạch, quản trị và vận hành sân bay, từng bước hình thành năng lực phát triển và vận hành theo chuẩn quốc tế tại Việt Nam.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Nền tảng cho bước phát triển này được xây dựng từ hành trình đầu tư hạ tầng hàng không mà Sun Group đã theo đuổi trong gần một thập kỷ. Từ Cảng Hàng không Quốc tế Vân Đồn, sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên của Việt Nam đi vào vận hành năm 2018, đến việc tiếp nhận vận hành và mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc phục vụ APEC 2027, cùng dự án Cảng Hàng không dân dụng Phan Thiết đang được triển khai, Sun Group từng bước hình thành năng lực đầu tư, phát triển và vận hành hạ tầng hàng không quy mô lớn. Đây cũng là cơ sở để hai bên mở rộng hợp tác từ cấp độ dự án sang khuôn khổ chiến lược, hướng tới chuyển giao kinh nghiệm quốc tế và phát triển hệ thống sân bay theo các chuẩn mực quốc tế.

Hướng tới những chuẩn mực mới cho hạ tầng hàng không Việt Nam

Thông qua hợp tác với CAI - đơn vị đã tư vấn cho hơn 60 sân bay tại hơn 20 quốc gia - Sun Group hướng tới thiết lập các chuẩn mực tiên tiến về hiệu quả khai thác và nâng cao trải nghiệm hành khách.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết: "Việc mở rộng hợp tác với CAI phản ánh tầm nhìn dài hạn của Sun Group trong lĩnh vực hạ tầng hàng không. Chúng tôi không chỉ hướng tới xây dựng những sân bay hiện đại, mà còn từng bước hình thành năng lực phát triển và vận hành theo chuẩn quốc tế, góp phần tạo nên những cửa ngõ kết nối mới của Việt Nam và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành hàng không."

Ông Eugene Gan, Tổng Giám đốc Changi Airports International, chia sẻ: "Sun Group là đối tác có tầm nhìn chiến lược, luôn theo đuổi tinh thần “Nghĩ lớn, hành động nhanh” (Think Big, Move Fast), cũng là giá trị mà Changi Airports International luôn đồng điệu. Chúng tôi tự hào được đồng hành cùng Sun Group trong phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam và chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ của Sun Phu Quoc Airways. Cùng nhau, chúng tôi hướng tới mục tiêu tăng cường kết nối, nâng tầm trải nghiệm du lịch và góp phần đưa các điểm đến của Việt Nam vươn xa trên bản đồ du lịch quốc tế."

Phối cảnh Cảng hàng không dân dụng Phan Thiết.

Xa hơn một khuôn khổ hợp tác giữa hai doanh nghiệp, việc mở rộng hợp tác lần này góp phần đặt nền móng đưa các chuẩn mực quốc tế vào hạ tầng hàng không Việt Nam. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành động lực quan trọng góp phần hình thành những cửa ngõ hàng không hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ mạng lưới kết nối, du lịch, logistics và tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn phát triển mới.

Tùng Dương (LN)