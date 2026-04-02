Sửa đổi, bổ sung một số điều vào thỏa thuận hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn

Các nội dung hợp tác giữa Thanh Hóa và Hủa Phăn tiếp tục được kế thừa và phát triển toàn diện hơn so với giai đoạn trước, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững trên các trụ cột: "chính trị vững chắc; kinh tế phát triển; an ninh - quốc phòng ổn định và tình đoàn kết sắt son bền vững".

Chiều 2/4, tại thị xã Sầm Nưa, tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào, hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn tổ chức hội đàm, ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều vào Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 và Thỏa thuận hợp tác năm 2026.

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn và đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, chủ trì hội đàm.

Dự hội đàm có các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các ban, sở, ngành hai tỉnh.

Đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn.

Phát biểu tại buổi hội đàm, đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn, bày tỏ vui mừng được chào đón Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh và đoàn công tác sang thăm tỉnh Hủa Phăn trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Nhân dân các bộ tộc Lào.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn vui mừng nhận thấy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, thủy chung, trong sáng giữa hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa đang ngày càng được làm sâu sắc, bền chặt hơn, thể hiện qua kết quả hợp tác giai đoạn 2021-2025, cũng như những nội dung trong Thoả thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 mà hai bên đã ký kết vào tháng 11/2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết đã được vun đắp qua các thời kỳ cách mạng, cũng như sự hợp tác hiệu quả trong giai đoạn xây dựng và phát triển hiện nay, mối quan hệ giữa hai tỉnh Hủa Phăn và Thanh Hóa sẽ ngày càng đơm hoa kết trái, trở thành tài sản quý giá của hai Đảng bộ, hai chính quyền và Nhân dân hai tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban chính quyền tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn cũng trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm, động viên, chia sẻ rất kịp thời đối với các du học sinh Lào đang học tập tại Trường Đại học Hồng Đức trong dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Đây chính là món quà tinh thần quan trọng để các du học sinh Lào nỗ lực học tập, rèn luyện, tiếp tục vun đắp truyền thống đoàn kết của hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa.

Quang cảnh buổi hội đàm, ký kết phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều vào Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 và Thỏa thuận hợp tác năm 2026 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh gửi tới các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các lực lượng vũ trang cùng toàn thể Nhân dân tỉnh Hủa Phăn anh em những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng năm mới đạt được nhiều thắng lợi mới.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi hội đàm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cho biết: Để cụ thể hóa và triển khai các hoạt động hợp tác theo tinh thần của Thoả thuận hợp tác hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn giai đoạn 2026-2030, hai địa phương đã thống nhất tổ chức ký kết Thỏa thuận hợp tác năm 2026 và Phụ lục sửa đổi Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Trong đó, các nội dung hợp tác tiếp tục được kế thừa và phát triển toàn diện hơn so với giai đoạn trước, đưa quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững trên các trụ cột: “chính trị vững chắc; kinh tế phát triển; an ninh - quốc phòng ổn định và tình đoàn kết sắt son bền vững”.

Một điểm mới của Thỏa thuận lần này đó là chuyển từ phương thức hỗ trợ tài chính sang mô hình “tỉnh Thanh Hóa trực tiếp triển khai và bàn giao kết quả cho tỉnh Hủa Phăn” theo Nghị định số 305 ngày 25/11/2025 của Chính phủ Việt Nam về viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài. Sự thay đổi này không chỉ đảm bảo tính minh bạch, hiệu quả tối ưu trong sử dụng nguồn viện trợ của Việt Nam, mà còn khẳng định trách nhiệm chính trị cao nhất của tỉnh Thanh Hóa đối với tỉnh Hủa Phăn anh em.

Các đại biểu tỉnh Thanh Hóa tham gia hội đàm.

Để tiếp tục phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt của hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đề nghị hai bên tiếp tục duy trì và tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện và sâu sắc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực hai bên có thế mạnh. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ để giải quyết các vấn đề phát sinh trên tinh thần tin cậy, hiểu biết và tình đồng chí anh em thân thiết.

Hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhận thức sâu sắc và tiếp tục bảo vệ, phát huy mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, thủy chung, đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước Việt Nam - Lào và hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Tại buổi hội đàm, thay mặt lãnh đạo hai tỉnh, đồng chí Phút Phăn Kẹo Vông Xay, Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh ủy Hủa Phăn và đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký kết Phụ lục sửa đổi, bổ sung một số điều vào Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 và Thỏa thuận hợp tác năm 2026 giữa tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hủa Phăn (Lào) tại buổi hội đàm

Cũng trong dịp này, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa và Giám đốc Sở Giao thông công chính tỉnh Hủa Phăn đã ký biên bản bàn giao dự án công trình đường nhựa từ bản Cang Không đến Trạm Kiểm soát Bản Bó, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào.

Hữu Đại – Xuân Trường